Генеральный менеджер Игорь Варицкий поделился информацией о форварде Германе Рубцове.

Хоккеист выступал за молодежную сборную России на чемпионате мира и получил травму в матче с командой Дании (4:0).

«У Рубцова сильный перелом носа и сотрясение мозга. Герман не может в ближайшее время летать на самолете и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдет дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что нападающий решил остаться в Северной Америке и будет играть за «Шикутими» в юниорской лиге Квебека.

«Не знаю, откуда такая информация. Пока этого сказать вам не могу», – дал комментарии генеральный менеджер «Витязя».