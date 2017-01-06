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    Игорь Варицкий: «У Рубцова перелом носа и сотрясение мозга. Он не может летать на самолете»

    Теги Витязь молодежная сборная России возможные переходы травмы молодежный чемпионат мира юниорская лига Квебека КХЛ Игорь Варицкий Канадская хоккейная лига Шикутими Герман Рубцов

    Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился информацией о форварде Германе Рубцове.

    Хоккеист выступал за молодежную сборную России на чемпионате мира и получил травму в матче с командой Дании (4:0).

    «У Рубцова сильный перелом носа и сотрясение мозга. Герман не может в ближайшее время летать на самолете и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдет дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь», – сказал функционер.

    Ранее сообщалось, что нападающий решил остаться в Северной Америке и будет играть за «Шикутими» в юниорской лиге Квебека.

    «Не знаю, откуда такая информация. Пока этого сказать вам не могу», – дал комментарии генеральный менеджер «Витязя».

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