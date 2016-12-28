Кубок Шпенглера-2017 может пройти с участием сборных, если НХЛ откажется отпускать игроков на Олимпиаду

Организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира, сообщает швейцарский портал Neue Zürcher Zeitung.

В следующем году в Кубке в рамках подготовки к олимпийскому хоккейному турниру Пхенчхана-2018 могут сыграть сборные. В первую очередь, в этом заинтересована Федерация хоккея Швейцарии, также свой интерес выразили Россия и Канада. Кроме того, существует вариант с участием сборной США.

станет важной частью подготовки к Олимпиаде, если ИИХФ и НХЛ не смогут прийти к согласию по поводу участия в ОИ игроков, выступающих в североамериканской лиге.

В том случае, если вариант со сборными не будет воплощен жизнь, в Кубке Шпенглера-2017 может принять участие , который уже направил свою просьбу в Давос.