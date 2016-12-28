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    НХЛ. Бобровский впервые выиграл у «Бостона» и имеет в активе победы над всеми командами лиги

    Теги Бостон Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал победу в матче с «Бостоном» (4:3).

    Российский вратарь впервые в карьере смог обыграть «Брюинс». Клуб из Массачусетса стал последней командой в НХЛ, которую Бобровскому удалось обыграть хотя бы один раз – со всеми остальными клубами у него есть минимум по одной победе.

    Отметим, что Бобровскому потребовалось на это 7 матчей – до этого он проиграл все 6 своих противостояний с «Бостоном».

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