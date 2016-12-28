Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал победу в матче с (4:3).

Российский вратарь впервые в карьере смог обыграть «Брюинс». Клуб из Массачусетса стал последней командой в , которую Бобровскому удалось обыграть хотя бы один раз – со всеми остальными клубами у него есть минимум по одной победе.

Отметим, что Бобровскому потребовалось на это 7 матчей – до этого он проиграл все 6 своих противостояний с .