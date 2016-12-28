На официальном сайте назвали трех звезд очередного игрового дня.

Третьей звездой стал защитник Ник Холден, сделавший дубль в ворота «Оттавы» (4:3).

Второй звездой назван форвард Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2).

Звание первой звезды разделили и «Миннесота», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.