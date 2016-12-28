НХЛ. «Коламбус» и «Миннесота», Кросби, Холден – звезды дня
На официальном сайте НХЛ назвали трех звезд очередного игрового дня.
Третьей звездой стал защитник «Рейнджерс» Ник Холден, сделавший дубль в ворота «Оттавы» (4:3).
Второй звездой назван форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2).
Звание первой звезды разделили «Коламбус» и «Миннесота», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.
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