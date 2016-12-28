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    НХЛ. «Коламбус» и «Миннесота», Кросби, Холден – звезды дня

    Теги Питтсбург Рейнджерс Коламбус Миннесота Сидни Кросби НХЛ Ник Холден

    На официальном сайте НХЛ назвали трех звезд очередного игрового дня. 

    Третьей звездой стал защитник «Рейнджерс» Ник Холден, сделавший дубль в ворота «Оттавы» (4:3). 

    Второй звездой назван форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:2). 

    Звание первой звезды разделили «Коламбус» и «Миннесота», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.  

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