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    Нэтан Маккиннон: «Колорадо» не заслуживает играть в НХЛ, судя по матчу с «Торонто»

    Теги Торонто Чикаго Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон

    Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон передал впечатления по окончании матча с «Торонто» (0:6).

    «Судя по сегодняшнему, мы даже не заслуживаем играть в НХЛ. 0:6, настолько все плохо. Мы проигрываем, причем не с разницей в один гол. Уступаем соперникам четыре, пять или шесть шайб, как сегодня.

    Нужно быстро забыть о случившемся. В пятницу предстоит сыграть в лучшей командой НХЛ в Чикаго. Надеюсь, удастся добиться там победы и уйти на перерыв на позитивной ноте», – сказал нападающий.

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