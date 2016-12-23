Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон передал впечатления по окончании матча с (0:6).

«Судя по сегодняшнему, мы даже не заслуживаем играть в . 0:6, настолько все плохо. Мы проигрываем, причем не с разницей в один гол. Уступаем соперникам четыре, пять или шесть шайб, как сегодня.

Нужно быстро забыть о случившемся. В пятницу предстоит сыграть в лучшей командой НХЛ в Чикаго. Надеюсь, удастся добиться там победы и уйти на перерыв на позитивной ноте», – сказал нападающий.

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