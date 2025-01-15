Корейский фитнес-блогер, выступавший против стероидов, умер в 35 лет. Вероятная причина – последствия употребления стероидов

Фитнес-блогер Пак Сын Хен умер в возрасте 35 лет.

Официальная причина смерти не названа, но известно, что бодибилдер испытывал различные проблемы со здоровьем.

Важно отметить, что Пак Сын Хен начал активную пропаганду против употребления стероидов в 2019 году. Тогда же бодибилдер признался, что страдает от зависимости. Пак рассказал, что злоупотреблял стероидами на ранних этапах карьеры, из-за чего у него появилось много проблем со здоровьем.

В 2023 году Сын Хен заявил, что начал замечать признаки депрессии. Но он по-прежнему посещал зал и вел блог, рассказывая о своих проблемах и достижениях подписчикам. Отметим, что на его канал подписано больше 800 тысяч человек.