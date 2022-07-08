Объявлен полный состав элитных мужчин на Лондонский марафон 2022 года. Среди участников Мо Фара и действующий чемпион Лондонского марафона Лемма

Объявлен полный состав элитных мужчин на Лондонский марафон 2022 года, который состоится 2 октября.

Лондонский марафон побежит сильнейший состав спортсменов в беге на длинные дистанции. В списке заявлены прошлогодний победитель Сисай Лемма, также сэр Мо Фара, британский герой и многократный чемпион мира и Олимпийских игр.

Лемма 21 раз преодолевал марафонскую дистанцию до своей прошлогодней победы в Лондоне. Ранее он одерживал победы на небольших марафонах, таких как Франкфурт и Вена, и занял третье место в трех различных крупных марафонах Abbott World Marathon, включая Лондонский марафон в 2020 году.

В октябре 31-летнему эфиопскому спортсмену придется защищать свой титул от не менее именитых спортсменов, в том числе от трех соотечественников, которые являются одними из самых быстрых марафонцев в истории.

Кенениса Бекеле – второй самый быстрый спортсмен в истории (2:01:41) и один из величайших бегунов на длинные дистанции всех времен. Бекеле дважды был близок к победе в Лондоне, заняв третье место в 2016 году и второе в 2017 году. Бирхану Легезе, с личным рекордом 2:02:48, третий самый быстрый человек в истории. И Мосинет Джеремю (2:02:55), пятый по скорости. Джеремю занял третье место на Лондонском марафоне в прошлом году и стал победителем Сеульского марафона в этом году.

Также в списке участников занявший второе место в 2021-м году Винсент Кипчумба и дебютант гонки бельгиец Башир Абди, бронзовый призер Олимпийских игр и рекордсмен Европы (2:03:36).

А главное возвращение этого года, разумеется, сэр Мо Фара. Многократный олимпийский чемпион и чемпион мира подтвердил, что вернется на дистанцию и 2 октября в своем родном городе примет участие в марафоне. К слову, занявший третье место на Лондонском марафоне в 2018 году, Фара будет готовиться к своему первому марафону после длительной паузы. Последний марафон, который он бежал, был три года назад (The Big Half).

Другими британскими спортсменами марафона стали Крис Томпсон, Фил Сеземанн и Мохамуд Аадан.

Лондонский марафон вернется к своему обычному апрельскому графику в воскресенье, 23 апреля 2023 года.