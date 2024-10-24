Наш гольфист отобрался в лучшую лигу мира – впервые в истории! Там миллионы призовых и играет Тайгер Вудс

Наш гольфист впервые в истории попал на этап профессионального тура. Именно там Тайгер Вудс заработал 120 миллионов призовых.

А что ждет Егора Ерошенко ?

● Ерошенко выиграл квалификационный турнир Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier и вписал себя в историю. В ноябре он станет первым российским гольфистом, сыгравшим на соревнованиях под эгидой Профессиональной ассоциации гольфа (PGA Tour). У женщин на такой уровень в прошлом году выходила Наталия Гусева.

В отборочном турнире Ерошенко впечатлил результатом -6 за 18 лунок. То есть прошел лунки с запасом в шесть ударов. У соперников получилось насобирать только -5.

«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше берди во время игры (пройти лунки с запасом относительно регламента – Спортс’‘).

Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал, что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим».

● Ерошенко совсем недавно исполнилось 22 года, но он уже легенда российского гольфа. Трижды побеждал на чемпионате России, а два года назад стал первым нашим спортсменом, отобравшимся на U.S.Amateur – главный чемпионат среди любителей в США. Там сыграли более 300 человек, Ерошенко остановился в районе 200-х мест.

Из плюсов – в 2022-м Егора не коснулись санкции, на турнире он выступал под флагом России, как и на отборе: «На регистрации меня спросили, какую страну я буду представлять. Я ответил, что играю за Россию. Никаких проблем далее не возникло, на старте меня так и объявляли».

● И вот теперь в его карьере новая глава – PGA Tour. Это главный тур в профессиональном гольфе. Турниры проходят каждую неделю весь год, обычно топ-игроки выступают на 20-30 стартах за сезон.

Чемпионат Бермудских островов, куда отобрался Ерошенко, относительно свежий турнир – его проводят с 2019 года. Тогда начинали с призового фонда в 3 млн долларов, в 2024-м он увеличился до 6,9 млн. Победитель, как правило, забирает 18% от всех призовых (около 1,2 млн), но и все остальные участники уезжают с вознаграждением.

Чемпион не всегда получает лишь внушительный чек, во время пандемии тут разыгрывали еще и путевку на мейджор (один из четырех главных турниров в гольфе) – The Masters Tournament.

● Профессиональная ассоциация гольфа подводит итоги сезона не только (и не столько) по количеству титулов, главный критерий – заработанные призовые.

Тут в PGA Tour нет равных легендарному Тайгеру Вудсу – 10 сезонов он получал больше всех, 11 сезонов признавался лучшим игроком, а всего заработал на соревнованиях PGA Tour больше 120 миллионов долларов, на его счету 82 титула. В этом сезоне 48-летний Вудс все еще в строю.

Ну а первый турнир Ерошенко пройдет уже скоро – 14-17 ноября.

Фото: Gettyimages.ru /George Walker IV, Michael Macor, Phelan M. Ebenhack