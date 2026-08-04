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Puma одела всех вратарей одинаково. Вдохновлялись Буффоном

Крупные производители футбольной экипировки вновь не стали демонстрировать разнообразие. В этот раз отличилась Puma: даже в дортмундской «Боруссии» обратили внимание на сходство вратарских комплектов «шмелей» и «Ман Сити».

Найдете отличия? 

К ним можно добавить форму голкиперов «Валенсии» и «Марселя».

Вратарский комплект «Милана» получил другой цвет.

И это лишь несколько примеров. Новый шаблон вдохновлен культовыми футболками, в которых в свое время играл Джанлуиджи Буффон в «Парме». Главный акцент – знаменитый «сотовый» рисунок с шестиугольниками, который стал визитной карточкой вратарской формы конца 90-х.

The Athletic в недавнем исследовании, посвященном ЧМ-26, отметил, что в последние сезоны производители спортивной экипировки тяготеют к ретро-дизайнам с отсылками к прошлому, из-за чего форма часто получается скучной и безликой.  

При этом на мундиале в Северной Америке современные дизайны показали коммерческий успех. Неординарная форма вызывает у болельщиков больший интерес, чем очередной ремейк классики. Возможно, поэтому бренды предлагают покупателям кастомизировать свою форму

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logoДжанлуиджи Буффон
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