Adidas совсем обленился. К сезону-2025/26 бренд практически идентично презентует форму для своих главных клубов – фотосессию проводят в декорациях раздевалки, даже ракурсы для съемки похожи.

«Ювентус»

«Арсенал»

«Мадрид»

Про гнев фанатов «Баварии» на форму мы рассказывали отдельно.

Выездные комплекты тоже презентуют одинаково – на фоне закатного неба.

Над самим дизайном комплектов adidas, похоже, не запаривается – это стало особенно очевидно, когда бренд выпустил домашнюю форму «Ромы» на сезон-2025/26. Да, фотографировали игроков в раздевалке.

Если не обращать внимания на мелкие детали, кажется, что комплекты «Ромы» и «Мадрида» отличаются только основным цветом. Полосы, кружочки в принте, линии на боках – все одинаковое.

А воротник домашней футболки римлян похож на воротник выездного комплекта «сливочных».

Фанаты уже шутят: «Формы «Ромы» и «Мадрида».

Что думаете?

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