Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заявки, сообщил Нагельсманн: «Мы хотели иметь 4-го вратаря для тренировок. Он отлично проявил себя в «Баварии» и заряжает команду хорошей энергией»
Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заяки.
Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг отправится на чемпионат мира, несмотря на то, что не включен в официальную заявку сборной Германии.
Это подтвердил главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн.
«Мы хотели иметь в распоряжении четвертого вратаря для тренировок.
Он отлично проявил себя в «Баварии», а также на наших тренировках. Он заряжает команду хорошей энергией», – заявил Нагельсманн.
22-летний Урбиг провел 14 матчей в минувшем розыгрыше Бундеслиги, 5 из которых – на ноль. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46844 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии