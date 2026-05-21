Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заявки, сообщил Нагельсманн: «Мы хотели иметь 4-го вратаря для тренировок. Он отлично проявил себя в «Баварии» и заряжает команду хорошей энергией»

Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заяки.

Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг отправится на чемпионат мира, несмотря на то, что не включен в официальную заявку сборной Германии.

Это подтвердил главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн .

«Мы хотели иметь в распоряжении четвертого вратаря для тренировок.

Он отлично проявил себя в «Баварии», а также на наших тренировках. Он заряжает команду хорошей энергией», – заявил Нагельсманн.

22-летний Урбиг провел 14 матчей в минувшем розыгрыше Бундеслиги, 5 из которых – на ноль.