  Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заявки, сообщил Нагельсманн: «Мы хотели иметь 4-го вратаря для тренировок. Он отлично проявил себя в «Баварии» и заряжает команду хорошей энергией»
Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заявки, сообщил Нагельсманн: «Мы хотели иметь 4-го вратаря для тренировок. Он отлично проявил себя в «Баварии» и заряжает команду хорошей энергией»

Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг отправится на чемпионат мира, несмотря на то, что не включен в официальную заявку сборной Германии.

Это подтвердил главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн.

«Мы хотели иметь в распоряжении четвертого вратаря для тренировок.

Он отлично проявил себя в «Баварии», а также на наших тренировках. Он заряжает команду хорошей энергией», – заявил Нагельсманн.

22-летний Урбиг провел 14 матчей в минувшем розыгрыше Бундеслиги, 5 из которых – на ноль. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Т.е. Кафанов был прав, что для тренировок нужно 4 кипера.
Вот так Кафанов оказывается на передовой тренерской мысли. Недалек тот день, когда и Пеп публично скажет, что всего лишь повторял за Ташуевым
Как знать, а вдруг)))
Обидно ему будет если немцы медаль выиграют, сам то он её не получит
Ну и на случай травмы Нойера
А чем он хуже нюбеля? Если тот в баварии закрепиться не смог?🧐
Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов
20 мая, 08:25
Игроки сборной Германии просили Нагельсманна вернуть Нойера в команду на ЧМ-2026 (Bild)
19 мая, 14:41
Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир
19 мая, 08:17
Нойер вернется в сборную Германии на ЧМ-2026. 40-летний вратарь «Баварии» договорился с Нагельсманном и Феллером и будет 1-м номером (Флориан Плеттенберг)
16 мая, 16:46
Мбаппе – лучший бомбардир Ла Лиги 2-й раз подряд. У Килиана 25 голов, у Мурики – 23
2 минуты назад
«Торино» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил! Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд
5 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
9 минут назадLive
«Комо» сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
13 минут назад
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»
17 минут назад
Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
17 минут назад
«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
18 минут назад
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
20 минут назад
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
21 минуту назад
Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по «сухим» матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5
19 минут назад
«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
22 минуты назад
«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
25 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
42 минуты назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
50 минут назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
сегодня, 20:12
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
сегодня, 20:12
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
сегодня, 20:03
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
сегодня, 20:01
