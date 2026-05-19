Ради Артеты и чемпионства игроки «Арсенала» готовы на все – даже остаться без штанов. В концовке игры 37-го тура АПЛ с «Бернли» Аксель Туанзебе уронил Пьеро Инкапиэ на газон и случайно наступил на шорты соперника.

Защитник «канониров» продолжил катиться по полю, а шорты вместе с трусами так и остались под бутсой оппонента.

Так весь мир убедился в том, что в тренажерке Пьеро не пропускает день ягодиц.

«Арсенал» обыграл «Бернли» с минимальным счетом 1:0, после финального свистка зад Пьеро стал главной темой для шуток в команде. Риккардо Калафьори и Микель Мерино изображали попытки эквадорца натянуть трусы.

Другие смеялись вместе с пострадавшим.

Пьеро опубликовал пару безобидных снимков с матча против «Бернли». В комментариях – командный кибербуллинг.

Риккардо Калафьори: «😝😝😝».

Габриэл Магальяэс: «Здесь не хватает одной фотографии 😭».

Пьеро ответил бразильцу: «Эй, я тебя заблокирую!»

Кристиан Москера: «👀👀👀».

Деклан Райс: «А где другая фотография.. 👀🤣».

Даже Пирс Морган отметился: «Пожалуйста, просто останься в одежде, если мы возьмем титул… 😂».

Пьеро, тебе нечего стыдиться!