Зад Инкапиэ – главная шутка в «Арсенале». Оценил даже Пирс Морган
Ради Артеты и чемпионства игроки «Арсенала» готовы на все – даже остаться без штанов. В концовке игры 37-го тура АПЛ с «Бернли» Аксель Туанзебе уронил Пьеро Инкапиэ на газон и случайно наступил на шорты соперника.
Защитник «канониров» продолжил катиться по полю, а шорты вместе с трусами так и остались под бутсой оппонента.
Так весь мир убедился в том, что в тренажерке Пьеро не пропускает день ягодиц.
«Арсенал» обыграл «Бернли» с минимальным счетом 1:0, после финального свистка зад Пьеро стал главной темой для шуток в команде. Риккардо Калафьори и Микель Мерино изображали попытки эквадорца натянуть трусы.
Другие смеялись вместе с пострадавшим.
Пьеро опубликовал пару безобидных снимков с матча против «Бернли». В комментариях – командный кибербуллинг.
Риккардо Калафьори: «😝😝😝».
Габриэл Магальяэс: «Здесь не хватает одной фотографии 😭».
Пьеро ответил бразильцу: «Эй, я тебя заблокирую!»
Кристиан Москера: «👀👀👀».
Деклан Райс: «А где другая фотография.. 👀🤣».
Даже Пирс Морган отметился: «Пожалуйста, просто останься в одежде, если мы возьмем титул… 😂».
Пьеро, тебе нечего стыдиться!
Возможно, задница будет ассоциироваться с чемпионским матчем 😅