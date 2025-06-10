«Бавария» презентовала домашнюю форму на сезон-2025/26. К сожалению, комплект выглядит точно так, как и на слитых в сеть концептах – болельщикам форма ужасно не понравилась еще до официального релиза.

Фанатский гнев, видимо, дошел до руководства. Клуб не торопился с презентацией домашнего комплекта, его показали только перед КЧМ. Дошло до того, что Томас Мюллер последний матч за «Баварию» в Бундеслиге отыграл в новом комплекте – но в выездном .

Менять дизайн новой формы уже, видимо, было поздно. В соцсетях домашний комплект экипировки мюнхенцев быстро окрестили худшим в сезоне – вопросов к форме много не только у фанатов «Баварии».

Несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Чем дольше на это смотришь, тем хуже оно выглядит».

💭 «Фанаты «Баварии» сейчас».

💭 «Худшая форма следующего сезона?»

Баннер фанатов «Баварии»: «Ваш дизайн формы годами позорит клуб. Хватит издеваться над фанатами»

💭 «Эта форма должна получить красную карточку».

💭 «Эта «М» должна отсылать к Мюнхену. Не путайте ее с другой «М».

💭 «Ходят слухи, что Виртц отказал «Баварии» из-за того, что на встрече с руководством ему показали эту форму. Если честно, это очень похоже на правду».

💭 «А вдруг в этой форме мы возьмем Лигу чемпионов, тогда этот комплект станет культовым. Радоваться или плакать?»

💭 «Кто там говорил, что на футболистах будет лучше смотреться? Все еще выглядит дерьмово. Надеюсь, УЕФА запретит эту форму, как было в этом сезоне».

💭 «Заметьте, что они все сидят, пытаясь прикрыть эти башни близнецы. Они все понимаю».

💭 «Это прямо-таки Майнкрафт».

💭 «Надеюсь, на КЧМ последний матч за «Баварию» Мюллер отыграет в резервном комплекте. Ничего хуже этого не помню».

А как вам такой креатив от adidas?

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