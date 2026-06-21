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  4. У вратаря Кюрасао Рома 15 сэйвов против Эквадора – это рекорд в матче ЧМ без дополнительного времени с 1966 года

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У 37-летнего вратаря Кюрасао Рома 15 сэйвов против Эквадора – это рекорд в матче ЧМ без дополнительного времени с 1966 года
Вратарь Кюрасао сделал 15 сэйвов в матче с Эквадором.

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сэйвам на ЧМ в основное время.

37-летний вратарь сделал 15 сэйвов в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Эквадора (0:0).

Это рекордный показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени.

Со статистикой игрока «Майами» можно ознакомиться здесь.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
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Комментарии

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ОтветАлександр Суряев
Космос. Следим за числом подписчиков в инсте. )
15 сейвов за матч, 15 миллионов подписчиков в подарок (во время матча было 480к подписчиков, а на данный момент уже 600к)

Вот его страница в инсте: @eloyroom
Лучший игрок матча! Заслуживает тоже набрать миллионы подписчиков а запретграме.
В том, что Кюрасао заработали балл за ничью больше всего его заслуги.
Столько ударов по стате,а топ моменты были у кюрасао
Возинья
- у меня 7 сэйвов против сборной Испании!
Ром
- поддержи мое пиво, у меня их 15 против Эквадора!
Дайте людям Рому! И ссылку на профиль в инсте
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