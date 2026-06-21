Вратарь Кюрасао сделал 15 сэйвов в матче с Эквадором.

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сэйвам на ЧМ в основное время.

37-летний вратарь сделал 15 сэйвов в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Эквадора (0:0).

Это рекордный показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени.

Со статистикой игрока «Майами » можно ознакомиться здесь .