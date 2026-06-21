У 37-летнего вратаря Кюрасао Рома 15 сэйвов против Эквадора – это рекорд в матче ЧМ без дополнительного времени с 1966 года
Вратарь Кюрасао сделал 15 сэйвов в матче с Эквадором.
Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сэйвам на ЧМ в основное время.
37-летний вратарь сделал 15 сэйвов в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Эквадора (0:0).
Это рекордный показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура35451 голос
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
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Вот его страница в инсте: @eloyroom
В том, что Кюрасао заработали балл за ничью больше всего его заслуги.
- у меня 7 сэйвов против сборной Испании!
Ром
- поддержи мое пиво, у меня их 15 против Эквадора!