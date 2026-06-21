Кюрасао набрало 1-е очко на ЧМ в истории – 0:0 с Эквадором
Сборная Кюрасао набрала первое очко на чемпионатах мира.
В 2-м туре дебютного ЧМ-2026 команда под руководством тренера Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором (0:0).
В стартовой игре Кюрасао потерпело разгромное поражение от Германии (1:7).
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура35439 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Как я и говорил, люди подписываются (до матча было 487 тысяч подписчиков, а уже через 5 минут стало 565 тысяча)
Вообще не пожалел, что не спал до 5 утра, хоть и 0:0