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  4. Кюрасао набрал 1-е очко на ЧМ – 0:0 с Эквадором

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Кюрасао набрало 1-е очко на ЧМ в истории – 0:0 с Эквадором

Сборная Кюрасао набрала первое очко на чемпионатах мира.

В 2-м туре дебютного ЧМ-2026 команда под руководством тренера Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором (0:0).

В стартовой игре Кюрасао потерпело разгромное поражение от Германии (1:7).

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Кюрасао по футболу
logoДик Адвокат
logoСборная Эквадора по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Жесть, 15 сэйвов у вратаря. Это нечто.
ОтветАлександр Суряев
Жесть, 15 сэйвов у вратаря. Это нечто.
Тут как у турции,били во вратаря,вратарь эквадора больше спасал
После такого матча вратарь Кюрасао заслуживает не меньше 5 миллионов подписчиков

Как я и говорил, люди подписываются (до матча было 487 тысяч подписчиков, а уже через 5 минут стало 565 тысяча)
ОтветОтец Абду
После такого матча вратарь Кюрасао заслуживает не меньше 5 миллионов подписчиков Как я и говорил, люди подписываются (до матча было 487 тысяч подписчиков, а уже через 5 минут стало 565 тысяча)
15 млн подписчиков))
Дик Адвокат, Дик Адвокат, Дик Адвокат, Дик Адвокааааат

Вообще не пожалел, что не спал до 5 утра, хоть и 0:0
Если бы не гений на месси.южноамериканский футбол был сейчас ниже уровня африканского.очень устаревший футбол команды играют там.практичкски все могут их закрывать
Классный и веселый матч, не пожалел, что посмотрел так поздно. Рад за Кюрасао, а Эквадор домой видимо едет.
ОтветHarryck
Классный и веселый матч, не пожалел, что посмотрел так поздно. Рад за Кюрасао, а Эквадор домой видимо едет.
Немцы теперь могут дублем играть.так бы пришлось основой,если бы эквадор выиграл,но у немцев скамейка на некоторых позициях сильнее основы.
Турнир набирает обороты
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