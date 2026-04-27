«Они оба помешаны на деталях». Компани сравнил Олисе с экс-партнером по «Сити»

Майкл Олисе впервые в карьере добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Пресса сообщает о растущем интересе со стороны клубов к суперзвезде «Баварии». Карл-Хайнц Румменигге убежден в том, что мюнхенцы не продадут француза даже за 200 млн евро:

«В 2009 году мы получили невероятное предложение от «Челси» по Рибери, в то время это был бы новый мировой трансферный рекорд. Мы с Хопфнером и Хенессом два часа обсуждали, что делать с этим предложением.

Тогда мы приняли принципиальное решение: мы больше не будем продавать ни одного игрока, которого нам будет не хватать с точки зрения спортивных результатов. И это неписаное правило остается в силе и сегодня. Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть».

На пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ» в ЛЧ Венсана Компани попросили высказаться о словах Румменигге:

«Я уже говорил, что не комментирую заявления моего начальства. Я могу говорить о Майкле Олисе иначе. Могу говорить о том, насколько хорошо Майкл играет – и мы должны помнить, что это его первый полуфинал Лиги чемпионов, а он играет на высшем уровне всего 18 месяцев.

По его настрою я вижу, что он может и хочет продолжать совершенствоваться. Надеюсь, он сможет продолжать показывать свои лучшие результаты даже в таких матчах, как завтрашний. У него есть потенциал еще долгое время оставаться игроком топ-уровня».

Бельгиец видит в подопечном отражение своего бывшего одноклубника и партнера по сборной:

«Майкл просто помешан на деталях. Он всегда все делает по-своему. Я также работал с Кевином де Брюйне, он тоже был абсолютно помешан на деталях. Я вижу это и в Майкле. Он любит пошутить со своими товарищами по команде, но когда дело доходит до работы, он максимально собран. У него образцовое отношение к делу».

Как вам параллель между двумя игроками?