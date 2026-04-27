Румменигге про Олисе и 200 млн: «Нет суммы, которая заставит нас вздрогнуть. Когда «Челси» давал за Рибери рекордные деньги, «Бавария» решила не продавать игроков, нужных в спортивном плане»

Румменигге про Олисе и 200 млн: нет суммы, от которой «Бавария» вздрогнет.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что клуб не продаст полузащитника Майкла Олисе и за 200 миллионов евро.

24-летний француз забил забил 13 голов и сделал 18 результативных передач в 29 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Сообщалось об интересе «Реала » к футболисту.

– Многие уже видят в нем нового Арьена Роббена и претендента на «Золотой мяч». Вы согласны?

– Он замечательный игрок. Мне еще нравится его сдержанность и почти нежелание общаться с прессой. В наше время это редкость.

Он хороший парень, и на поле он великолепен, его игра почти волшебная. Поэтому меня не удивляют его невероятная популярность и ажиотаж среди наших болельщиков.

– Сможет ли «Бавария» отклонить потенциальное предложение в 200 миллионов евро, о котором уже ходят слухи?

– Позвольте мне рассказать вам историю из прошлого. В 2009 году мы получили невероятное предложение от «Челси » по Франку Рибери. В то время это был бы новый мировой трансферный рекорд. Я обратился к нашему тогдашнему финансовому директору Карлу Хопфнеру и Ули Хенессу.

Мы два часа обсуждали, что делать с этим предложением. И в тот день мы приняли принципиальное решение: мы больше не будем продавать ни одного игрока, которого нам будет не хватать с точки зрения спортивных результатов. И это неписаное правило остается в силе и сегодня.

Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть, – сказал Румменигге .

