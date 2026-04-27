  • Румменигге про Олисе и 200 млн: «Нет суммы, которая заставит нас вздрогнуть. Когда «Челси» давал за Рибери рекордные деньги, «Бавария» решила не продавать игроков, нужных в спортивном плане»
48

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что клуб не продаст полузащитника Майкла Олисе и за 200 миллионов евро.

24-летний француз забил забил 13 голов и сделал 18 результативных передач в 29 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Сообщалось об интересе «Реала» к футболисту.

– Многие уже видят в нем нового Арьена Роббена и претендента на «Золотой мяч». Вы согласны?

– Он замечательный игрок. Мне еще нравится его сдержанность и почти нежелание общаться с прессой. В наше время это редкость.

Он хороший парень, и на поле он великолепен, его игра почти волшебная. Поэтому меня не удивляют его невероятная популярность и ажиотаж среди наших болельщиков.

– Сможет ли «Бавария» отклонить потенциальное предложение в 200 миллионов евро, о котором уже ходят слухи?

– Позвольте мне рассказать вам историю из прошлого. В 2009 году мы получили невероятное предложение от «Челси» по Франку Рибери. В то время это был бы новый мировой трансферный рекорд. Я обратился к нашему тогдашнему финансовому директору Карлу Хопфнеру и Ули Хенессу.

Мы два часа обсуждали, что делать с этим предложением. И в тот день мы приняли принципиальное решение: мы больше не будем продавать ни одного игрока, которого нам будет не хватать с точки зрения спортивных результатов. И это неписаное правило остается в силе и сегодня.

Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, которая заставила бы нас вздрогнуть, – сказал Румменигге .

Олисе носит бутсы под цвет формы. И отказывается от миллионов ради этого

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: T-Online
Челси это вообще мемас:) Могли из школы подтянуть Олисе, Мусиалу, Гехи и всех побеждать, а вместо этого купили за миллиарды Гарнач, Мудриков и Гиттенсов:) Такого шапито нигде не видел:))
Ответ rigobersong
Факты, но я также слышал, что какой-то клуб покупал за сотни миллионов Гризманна, Дембеле, Коутиньо, чтобы потом продавать вип-ложи на стадионе
Ответ rigobersong
"Шапито", как вы утверждаете, имеет положительную статистику против Барселоны) Даже с учетом беспредела Эвребе. То есть Барселона-больше, чем шапито. Или меньше, чем шапито. Любой из этих двух тезисов позорен)
Бавария никогда не продавала сцпертопов (и не нужно рассказывать про Крооса, который был игроком ротации, пусть и с приоритетом при прочих равных)
Ответ I10ff
Кроос всё таки был именно основным игроком. Там дело в другом. Игрок отдал несколько лет Баварии, поэтому на вторую часть его карьеры его отпустили в другой клуб. Так было ранее и с Михаэлем Баллаком. Под конец карьеры отпустили и Швайнштайгера в МЮ. Левандовского отпустили в Барселону по тому же принципу.
Ответ asemo89
все вышеназванные уже были возрастными игроками 30+, Швайни с ярмарки ехал, а Кроосу всего 24 года, он только в прайм вступил
Потому Бавария и мировой лидер! А другие клубы могли бы также делать, но жажда сиюминутной наживы разрушает их команды
Комментарий скрыт
В Баварию Гнабри перешел из Вердера. Как кстати и Де Брюйне перешел в Ман Сити после Вольфсбурга, когда оказался не нужен Челси. Настоящие топ-клубы не отпускают таких игроков
Здравая позиция.
Челси никогда не отличался умом и сообразительностью)
Сами то за копейки его приобрели, баварские скупердяи
