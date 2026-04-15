Что вы пропустили в 32-м туре АПЛ: Шерки финтит бутылкой с «Челси», фан «Сити» превратил бутылку с лого «Арсенала» в мем

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

«Тоттенхэм» не бывал в зоне вылета больше 10 лет

Это случилось: «Тоттенхэм» свалился в зону вылета. Туда «шпор» еще в пятницу спихнул «Вест Хэм». В воскресенье «Тоттенхэм» закрепил положение, проиграв «Сандерленду» (0:1).

И здесь хватает плохих знаков.

«Тоттенхэм» закончил игровой день в зоне вылета впервые с августа 2015-го. Там все было очень условно: «шпоры» всего лишь проиграли «МЮ» в первом туре сезона. А теперь уже прошло 32 тура, все гораздо хуже.

О чем говорить, если «Тоттенхэм» до сих пор без побед в 2026 году (14 матчей). Хуже серии с начала календарного года выдавали лишь «Дерби»-2008 (18), «Сандерленд»-2003 (17) и «Суиндон» (15) в 1993-м. Все вылетели.

«Тоттенхэм» еще и потерял капитана до конца сезона: Кристиан Ромеро столкнулся со своим вратарем и уходил с поля в слезах.

Бернарду Силва теперь лидер по матчам португальцев в АПЛ

Капитан «Ман Сити» обошел Луиша Боа Морте, видного игрока из нулевых.

Бернарду еще улучшит рекорд. Но совсем чуть-чуть: это последний сезон Силвы в «Ман Сити» и, судя по всему, вообще в Англии.

В игре с «Челси» Шерки не удался трюк с бутылочкой

Начнем с того, что Райан выбрасывает такие номера прямо в топ-матче АПЛ. Этот парень вообще знает, что такое давление?

Но отметим, что у Шерки было две попытки – а бутылка с водой все равно упала. Хотя бы здесь французский шоумен сплоховал.

Встречайте новый футбольный мем – но только если не болеете за «Арсенал»

Должно быть, этот фанат «Ман Сити» уже достал вас. Попадание в трансляцию матча «Челси» – «Сити» сделало его звездой. Он повсюду.

Болельщики «Арсенала» предпочли бы это не видеть. Мужчина довольно зло посмеялся над ними.

Это прямой обыгрыш выражения bottle it – упустить все в последний момент, потерять то, что уже было в руках. Вы сами понимаете, что здесь к чему. И почему именно «Арсенал».

Неприятно.

0,19 xG – почти антирекорд «Арсенала»

«Арсенал» оступился с «Борнмутом» (1:2). Дома. Вот что мы называем «выходные не задались с самого начала».

Если отбросить пенальти и стандарты, а взять только моменты с игры, то «Арсенал» накреативил всего 0,19 xG (ожидаемые голы). Это настолько плохо, что почти антирекорд: хуже с начала подсчета статистики в сезоне-2021/22 было лишь однажды – 0,17 xG против «Кристал Пэлас» в октябре 2025-го.

Поражение «Борнмута»? Это невозможно

«Борнмут» не проигрывает в АПЛ. И больше никогда не проиграет. В городе на Юго-Западе Англии уже не помнят, что такое поражение.

«Борнмут» Андони Ираолы побил клубный рекорд беспроигрышной серии в Премьер-лиге – 12 матчей. И случилось это на стадионе «Арсенала».

Красивая деталь: «Борнмут» не проиграл ни одного матча в лиге после продажи Антуана Семеньо, главной звезды. Это просто удивительное умение Ираолы пересобирать команду, не думая о постоянных травмах и уходах важных игроков.

Как в одном тексте встретились Эли Жуниор Крупи из «Борнмута» и Робби Кин?

Что у них может быть общего?

Француз из «Борнмута» – первый тинейджер (определение для ребят с 13 до 19 лет) со времен ирландского нападающего, кому покорились 10+ голов в дебютном сезоне в Премьер-лиге. Робби Кин сверкнул за «Ковентри» в сезоне-1999/00 (12 голов).

Давненько такого не было. Целых 26 лет.

21 гол Игора Тиаго – рекорд «Брентфорда» в АПЛ

Бразилец установил новую бомбардирскую планку: до него никто в «Брентфорде» не забивал больше 20 мячей в Премьер-лиге.

У Тиаго 21 гол – и это еще явно не конец.

До новоявленного форварда сборной Бразилии отметку в 20 голов брали двое: Айвен Тоуни (сезон-2022/23) и Бриан Мбемо (2024/25).

Три игрока с 20+ мячами за всего пять сезонов в АПЛ – впечатляющее доказательство, что «Брентфорд» лучше всех в лиге находит классных забивал.

Босс «Брентфорда» хвалил форварда «Эвертона», несмотря на среднюю реализацию моментов. Угадайте, кому он забил сейчас

Разумеется, «Брентфорду». Что только подтвердило адекватность статистического подхода, принятого в клубе.

Недавно владелец Мэттью Бенхэм неожиданно для многих выделил форварда Бету из «Эвертона». Тот еще не забивал в АПЛ больше 8 мячей и в двух сезонах из трех уходил в минус по xG. Другими словами, показывал посредственную реализацию.

Но уважающий аналитику и статистику Бенхэм отметил в Бету умение получать моменты: «В нашем домашнем матче с «Эвертоном» в прошлом году Бету упустил три выхода один на один.

Но любая достойная модель анализа данных повысила бы рейтинг Бету [после такого матча]. Это относится к любому игроку, который за один матч получает три выхода один на один.

Можно сказать, что он не самый эффективный. Но сам факт, что он оказывается там, для нас важнее».

В игре с «Брентфордом» Бету сравнял счет в первом тайме, классно пробив головой. Так форвард реализовал свой единственный момент (еще один удар заблокировали).

Рио Нгумоа забил на «Энфилде» в 17 лет. Вот что это значит

Вингер «Ливерпуля» провел яркий матч против «Фулхэма» (2:0). И очень даже заслуженно стал новым рекордсменом «Энфилда»: теперь он автор самого молодого домашнего гола «Ливерпуля» в АПЛ. В 17 лет и 225 дней он превзошел Рахима Стерлинга (17 лет и 317 дней).

И раз уж мы завели такую тему. Разница в 16 лет и 75 дней между забившими Нгумоа и Мохамедом Салахом – самая большая в матчах «Ливерпуля» в топ-дивизионах. За всю историю.

45 лет «Лидс» не побеждал на «Олд Траффорд» в лиге. До этого понедельника

Предыдущая победа была в 1981 году. Тогда еще даже не было Премьер-лиги.

Ради такого события «МЮ» здорово постарался: и кошмарный первый тайм, и удаление едва вернувшегося Лисандро. Это было плохо.

Ничего не поделать, за такие выкидоны с длинными волосами в этом сезоне уже удаляли.

Фото: East News/ANDY BUCHANAN / AFP; Gettyimages.ru/Alex Pantling, Carl Recine; IMAGO/Tom Cusden/PPAUK/Global Look Press

там еще Джон Чемпион когда комментировал сказал про мужика с бутылкой: Manchester City fans... drinking Arsenal’s tears
не рано ли они списали Арсенал, как бы им не аукнулось
Ответ Сергей MiKi3iP
не рано ли они списали Арсенал, как бы им не аукнулось
Позиция беспроигрышная. Если выиграет Сити, то вырвали у бесхребетного Арсенала, как всегда. Победит Арсенал? Еще бы с таким отрывом они не победили.

Так что болельщики Сити в этом плане вне давления
Ответ Сергей MiKi3iP
не рано ли они списали Арсенал, как бы им не аукнулось
Сити если обыграет на своем поле арсенал, то у них рм+ 36 против +37 (-1) это минимум, у арса отрыв 3 очка . Дальшезабирает игру с орлами, рм - минимум +37 уже по ровну и очков и рм. После рм смотрят на личные встречи, где сити и первый. И арсенал со своей игрой за 5 матчей должен не просто выиграть все оставшиеся, но еще и перебить сити по голам, что практически невозможно. Сейчас буквально все зависит от горожан, они в теории даже могут не оглядываться на игру арса.
Мужичка с бутылкой выхватили после гола МС в прямой трансляции, стало моментально очевидно, что мем будет на многие недели)
Ответ ArtieFinnigan
Мужичка с бутылкой выхватили после гола МС в прямой трансляции, стало моментально очевидно, что мем будет на многие недели)
Это всё спродюсированный шаг. Это чучело активный персонаж у МС,в рекламе мерча снимался , рассказывает что хранил бутылку, которую вмнег якобы кинули на матче 5:1. Скай спорт желтушный и рад это подвигать в массы.
Это не фанат этот придумал, мемы с бутылкой уже пару лет по сети гуляют, некоторые их них действительно забавные ) загуглить можно Arsenal bottle factory
Чо все хоронят Арсенал? Скатают ничейку в Манчестере со своим говнофутболом и все, чемпионы.
Ответ $merch
Чо все хоронят Арсенал? Скатают ничейку в Манчестере со своим говнофутболом и все, чемпионы.
для этого надо не терять очки в ещё 5 матчах, а с таким футболом я просто не вижу никак 15/15.
Мы-то ладно, админы вообще игроков Сандерленда в Фэнтези не засчитали :)
Это всё спродюсированный шаг. Это чучело активный персонаж у МС,в рекламе мерча снимался , рассказывает что хранил бутылку, которую вмнег якобы кинули на матче 5:1. Скай спорт желтушный и рад это подвигать в массы.
Мы-то ладно, админы вообще игроков Сандерленда в Фэнтези не засчитали :)