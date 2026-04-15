Что вы пропустили в 32-м туре АПЛ: Шерки финтит бутылкой с «Челси», фан «Сити» превратил бутылку с лого «Арсенала» в мем

Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.

«Тоттенхэм» не бывал в зоне вылета больше 10 лет

Это случилось: «Тоттенхэм» свалился в зону вылета. Туда «шпор» еще в пятницу спихнул «Вест Хэм». В воскресенье «Тоттенхэм» закрепил положение, проиграв «Сандерленду» (0:1).

И здесь хватает плохих знаков.

«Тоттенхэм» закончил игровой день в зоне вылета впервые с августа 2015-го. Там все было очень условно: «шпоры» всего лишь проиграли «МЮ» в первом туре сезона. А теперь уже прошло 32 тура, все гораздо хуже.

О чем говорить, если «Тоттенхэм» до сих пор без побед в 2026 году (14 матчей). Хуже серии с начала календарного года выдавали лишь «Дерби»-2008 (18), «Сандерленд»-2003 (17) и «Суиндон» (15) в 1993-м. Все вылетели.

«Тоттенхэм» еще и потерял капитана до конца сезона: Кристиан Ромеро столкнулся со своим вратарем и уходил с поля в слезах.

Бернарду Силва теперь лидер по матчам португальцев в АПЛ

Капитан «Ман Сити» обошел Луиша Боа Морте, видного игрока из нулевых.

Бернарду еще улучшит рекорд. Но совсем чуть-чуть: это последний сезон Силвы в «Ман Сити» и, судя по всему, вообще в Англии.

В игре с «Челси» Шерки не удался трюк с бутылочкой

Начнем с того, что Райан выбрасывает такие номера прямо в топ-матче АПЛ. Этот парень вообще знает, что такое давление?

Но отметим, что у Шерки было две попытки – а бутылка с водой все равно упала. Хотя бы здесь французский шоумен сплоховал.

Встречайте новый футбольный мем – но только если не болеете за «Арсенал»

Должно быть, этот фанат «Ман Сити» уже достал вас. Попадание в трансляцию матча «Челси» – «Сити» сделало его звездой. Он повсюду.

Болельщики «Арсенала» предпочли бы это не видеть. Мужчина довольно зло посмеялся над ними.

Это прямой обыгрыш выражения bottle it – упустить все в последний момент, потерять то, что уже было в руках. Вы сами понимаете, что здесь к чему. И почему именно «Арсенал».

Неприятно.

0,19 xG – почти антирекорд «Арсенала»

«Арсенал» оступился с «Борнмутом» (1:2). Дома. Вот что мы называем «выходные не задались с самого начала».

Если отбросить пенальти и стандарты, а взять только моменты с игры, то «Арсенал» накреативил всего 0,19 xG (ожидаемые голы). Это настолько плохо, что почти антирекорд: хуже с начала подсчета статистики в сезоне-2021/22 было лишь однажды – 0,17 xG против «Кристал Пэлас» в октябре 2025-го.

Поражение «Борнмута»? Это невозможно

«Борнмут» не проигрывает в АПЛ. И больше никогда не проиграет. В городе на Юго-Западе Англии уже не помнят, что такое поражение.

«Борнмут» Андони Ираолы побил клубный рекорд беспроигрышной серии в Премьер-лиге – 12 матчей. И случилось это на стадионе «Арсенала».

Красивая деталь: «Борнмут» не проиграл ни одного матча в лиге после продажи Антуана Семеньо, главной звезды. Это просто удивительное умение Ираолы пересобирать команду, не думая о постоянных травмах и уходах важных игроков.

Как в одном тексте встретились Эли Жуниор Крупи из «Борнмута» и Робби Кин?

Что у них может быть общего?

Француз из «Борнмута» – первый тинейджер (определение для ребят с 13 до 19 лет) со времен ирландского нападающего, кому покорились 10+ голов в дебютном сезоне в Премьер-лиге. Робби Кин сверкнул за «Ковентри» в сезоне-1999/00 (12 голов).

Давненько такого не было. Целых 26 лет.

21 гол Игора Тиаго – рекорд «Брентфорда» в АПЛ

Бразилец установил новую бомбардирскую планку: до него никто в «Брентфорде» не забивал больше 20 мячей в Премьер-лиге.

У Тиаго 21 гол – и это еще явно не конец.

До новоявленного форварда сборной Бразилии отметку в 20 голов брали двое: Айвен Тоуни (сезон-2022/23) и Бриан Мбемо (2024/25).

Три игрока с 20+ мячами за всего пять сезонов в АПЛ – впечатляющее доказательство, что «Брентфорд» лучше всех в лиге находит классных забивал.

Босс «Брентфорда» хвалил форварда «Эвертона», несмотря на среднюю реализацию моментов. Угадайте, кому он забил сейчас

Разумеется, «Брентфорду». Что только подтвердило адекватность статистического подхода, принятого в клубе.

Недавно владелец Мэттью Бенхэм неожиданно для многих выделил форварда Бету из «Эвертона». Тот еще не забивал в АПЛ больше 8 мячей и в двух сезонах из трех уходил в минус по xG. Другими словами, показывал посредственную реализацию.

Но уважающий аналитику и статистику Бенхэм отметил в Бету умение получать моменты: «В нашем домашнем матче с «Эвертоном» в прошлом году Бету упустил три выхода один на один.

Но любая достойная модель анализа данных повысила бы рейтинг Бету [после такого матча]. Это относится к любому игроку, который за один матч получает три выхода один на один.

Можно сказать, что он не самый эффективный. Но сам факт, что он оказывается там, для нас важнее».

В игре с «Брентфордом» Бету сравнял счет в первом тайме, классно пробив головой. Так форвард реализовал свой единственный момент (еще один удар заблокировали).

Рио Нгумоа забил на «Энфилде» в 17 лет. Вот что это значит

Вингер «Ливерпуля» провел яркий матч против «Фулхэма» (2:0). И очень даже заслуженно стал новым рекордсменом «Энфилда»: теперь он автор самого молодого домашнего гола «Ливерпуля» в АПЛ. В 17 лет и 225 дней он превзошел Рахима Стерлинга (17 лет и 317 дней).

И раз уж мы завели такую тему. Разница в 16 лет и 75 дней между забившими Нгумоа и Мохамедом Салахом – самая большая в матчах «Ливерпуля» в топ-дивизионах. За всю историю.

45 лет «Лидс» не побеждал на «Олд Траффорд» в лиге. До этого понедельника

Предыдущая победа была в 1981 году. Тогда еще даже не было Премьер-лиги.

Ради такого события «МЮ» здорово постарался: и кошмарный первый тайм, и удаление едва вернувшегося Лисандро. Это было плохо.

Ничего не поделать, за такие выкидоны с длинными волосами в этом сезоне уже удаляли .

