🎥 «Тоттенхэм» упал в зону вылета. Арабский комментатор забавно осознал это в эфире

32-й тур Премьер-лиги открыл прямой конкурент «Тоттенхэма» за место в вышке – «Вест Хэм», на чей стадион заглянул «Вулверхэмптон». «Молотобойцы» без шансов для соперника оформили разгром 4:0.

Перед туром в копилке «Вест Хэма» было 29 очков – на балл меньше, чем у «шпор». После победы команда Нуну Эшпириту Санту поднялась на одну строчку выше и обошла «Тоттенхэм». Так «шпоры» опустились на 18 место – оказались в тройке худших команд впервые с 2009 года.

За игрой «Вест Хэма» и «Вулвз» наблюдал арабский комментатор. Когда в трансляции показали турнирную таблицу, мужчина забавно осознал бедственное положение «Тоттенхэма».

Роберто Де Дзерби, которому еще предстоит провести первый матч у руля «шпор», спокоен :

«Я уверен, что мы сохраним место в АПЛ. Я знал об этом еще до начала работы с ними. Я понял, что они хорошие парни, и болельщики должны быть счастливы, потому что все игроки – хорошие ребята и страдают в этой сложной ситуации. Атмосфера на поле меняется. Теперь я настроен более позитивно».

