🥴 Кто-нибудь понимает логику обороны «Ливерпуля»? Особенно ван Дейка?

«Ливерпуль» провалил первый матч с «ПСЖ». И дело не столько в счете, сколько в игре. Помимо беззубой атаки, «скаузеры» провалились в прессинге и позиционной обороне. И это с пятью защитниками.

Если в первом тайме англичане пытались (хоть и безуспешно) поджимать хозяев на их половине, то после перерыва… просто встали. И все равно привозили…

Вспомним первый гол «ПСЖ». Ван Дейк опять выдернулся.

Потом сразу три игрока ушли в зону Дуэ.

Итог – гол и мем.

Теперь возьмем противоположно иной эпизод. «Ливерпуль» теряет мяч в долгой атаке. Ван Дейк, разумеется, поднялся в центр поля. «ПСЖ» с мячом уже несколько секунд, но голландец и не думает занять более безопасную позицию – он начинает поджимать соперника, который вот-вот получит мяч, будучи спиной к Вирджилу.

У пары игроков «ПСЖ» очевидный выход из ситуации: пас, забегание, обратный пас на ход. Ван Дейку нужно либо пятиться назад, либо фолить.

А он просто не успевает ни то, ни другое.

По сути, это гол. Просто мы не увидим его на табло.

И таких эпизодов было много. Что думают фанаты?

💭 «Ван Дейк показал тверкинг Дуэ».

💭 «Меня больше убивает, что он отвернулся от мяча».

💭 «Можно узнать, зачем он вообще выходит на поле?»

💭 «Удивительно, как ван Дейк умудряется выделяться даже в провале всей команды».

💭 «Это нам за Суареса. Мы его незаслуженно получили и расплачиваемся до сих пор».