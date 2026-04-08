💀 У «Барселоны» больше всех удалений в ЛЧ за последние 10 лет

«Барселоне» тяжело в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Даже слишком.

Забить хозяевам в первом тайме не удалось, а вот остаться в меньшинстве они сумели – постарался Пау Кубарси. Спустя минуту Хулиан Альварес открыл счет.

Зато у каталонцев рекорд! Никто не удаляется в ЛЧ чаще за последние 10 лет. Сине-гранатовые имеют в активе 12 красных карточек. Последние две как раз у Кубарси.