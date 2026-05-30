  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Полиция задержала Стерлинга по подозрению в управлении автомобилем под веществами, в их хранении и отказе от освидетельствования. Рахим попал в ДТП
0

Полиция задержала Стерлинга по подозрению в управлении автомобилем под веществами, в их хранении и отказе от освидетельствования. Рахим попал в ДТП

Стерлинг подозревается в вождении машины в состоянии наркотического опьянения.

Рахим Стерлинг попал в ДТП и был задержан полицией.

«Почти в девять утра в четверг мы получили сообщения о том, что Lamborghini врезался в отбойники на южной стороне трассы M3 недалеко от развязки Минли. В аварии не участвовали другие автомобили, пострадавших нет.

Водитель – 31-летний мужчина из Беркшира – арестован по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, хранении веществ и отказе от освидетельствования. Он отпущен под залог, расследование продолжается», – сообщила полиция Гэмпшира.

The Sun утверждает, что речь идет именно про экс-вингера сборной Англии.

Также в публикации приводятся слова источника, близкого к футболисту: «Он был ярким игроком сборной Англии, который на протяжении последнего десятилетия помогал команде добиваться серьезных успехов, но в последние годы его заставили почувствовать себя ненужным и забытым. Психологическая нагрузка, с которой он столкнулся, просто не поддается измерению».

К веществам класса С относятся анаболические стероиды, бензодиазепины, веселящий газ и бензилпиперазин (препарат с психостимулирующими свойствами).

В сезоне-2025/26 Стерлинг выступал за «Фейеноорд» и не забил ни одного гола в 8 матчах.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»18660 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Sun
logoРахим Стерлинг
logoвысшая лига Нидерланды
logoФейеноорд
logoпроисшествия
logoсветская хроника
logoСборная Англии по футболу
психология
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот что Голландия с человеком делает...
ОтветАлексей Филиппов
Вот что Голландия с человеком делает...
Нетрудно ввезти человека в Голландию, трудно потом вывести Голландию из человека.
ОтветЮ. Евгеньевич
Нетрудно ввезти человека в Голландию, трудно потом вывести Голландию из человека.
Каждый человек уезжающий из Голландии увозит с собой частичку Голландии. Хотя бы маленькую. Самую крапалюшечку.
А куда он вводил пальцы, извините?
Ответlightrip
А куда он вводил пальцы, извините?
Очевидно же в образец, который потом отказался предоставить.
Ответlightrip
А куда он вводил пальцы, извините?
Речь идет о поиске наркотиков, так что скорее всего ввели как раз ему.
Мда, а ведь как ярко начал и в таком возрасте, а в итоге к 30-ти уже не нужен топам. А в 31 и Эридивизию уже не тянет.
ОтветKGBeast
Мда, а ведь как ярко начал и в таком возрасте, а в итоге к 30-ти уже не нужен топам. А в 31 и Эридивизию уже не тянет.
С другой стороны, это логично. Его конек был - скорость и резкость, к 30 это утратил + звездняка поймал
ОтветKGBeast
Мда, а ведь как ярко начал и в таком возрасте, а в итоге к 30-ти уже не нужен топам. А в 31 и Эридивизию уже не тянет.
Зато он в основе Ливерпуля в 16 лет уже делал разницу в пользу своей команды
Отказался предоставить образец.. не насыпал пятку на пробу.. не по голландски это..
ОтветЖалько Печалич
Отказался предоставить образец.. не насыпал пятку на пробу.. не по голландски это..
Беломор закончился.
Это я удачно сегодня на спортивный ресурс зашел! Влагалище, вещества, еще Гордон какой-то
Попал на фунт Стерлинга.
Видимо, на отбойнике был нарисован угловой флажок
Интересные новости сегодня на портале. Кто-то неправильно водит, кто-то неверно вводит...
Походу, сторчался жопастый.
да вы знаете кто я? **показывает 50 фунтов** вот это видите, это в честь меня назвали!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стерлинг не забивает с сентября 2024-го, в 8 играх за «Фейеноорд» – один голевой пас. Ван Перси вступился за экс-игрока «Сити»: «Не нравится циничное отношение к нему, у него 200 голов в Англии»
18 мая, 16:59
Жереми Доку: «Хочу больше замыкать – у Стерлинга в «Сити» было по 5-7 таких голов за сезон. Мне надо над этим работать, чтобы больше забивать»
10 мая, 11:34
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год. Слот получал столько же (ESPN)
22 минуты назад
Сафонов о двух победах в ЛЧ: «Мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться. Я плаванием вообще занимался до 10 лет»
44 минуты назад
Семин назвал топ-5 российских тренеров ХХI века: «Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»
сегодня, 04:34
Помните состав «Ювентуса» во время скандального дерби этого сезона?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-форвард «Марселя» Жиньяк завершил карьеру в 40 лет. Последние 11 сезонов он играл за «Тигрес»
сегодня, 03:13
Бышовец об Агкацеве: «Лучший вратарь в России. Есть талант для перехода в европейский футбол»
сегодня, 01:45
Семин о Хвиче: «В «Локо» не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня. Дальше может быть «Золотой мяч»
сегодня, 01:14
Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й
вчера, 22:09
Сафонова рассмешила речь Макрона: не мог остановить хохот 🤣
вчера, 23:45ВидеоСпортс"
Товарищеские матчи. Бразилия забила 6 голов Панаме, Германия разгромила Финляндию, Украина победила Польшу
вчера, 23:28
Ко всем новостям
Последние новости
Тихий о Лиге PARI: «Логистика очень тяжелая по сравнению с РПЛ. Иногда половину суток находишься в автобусе. В Хабаровск два дня добирались»
7 минут назад
Рэшфорд готовится к ЧМ на базе «Интер Майами» Месси
сегодня, 04:19Фото
Кафанов о Помазуне: «Илья и раньше вызывался в сборную, и сейчас такой же кандидат. При наличии игровой практики будет рассматриваться»
сегодня, 03:43
Орлов назвал Газзаева лучшим тренером России XXI века
сегодня, 03:27
«Кузяев — провальный трансфер для «Рубина». В командах первой восьмерки он не сможет себя проявить». Попов о хавбеке
сегодня, 02:51
«Не стал бы сравнивать Сафонова с Акинфеевым — каждый из них по‑своему хорош». Березовский о вратарях
сегодня, 01:57
Осимхен может покинуть «Галатасарай», допустил тренер Нигерии. Форвард может быть интересен «Юве» и «Роме»
сегодня, 01:33
Рюдигер и «Реал» продлили контракт до 2027-го. Официальное объявление – после выборов президента
вчера, 22:00
Вольпато, Бос, Чиркати, Райан и Суттар – в заявке Австралии на ЧМ-2026
вчера, 21:55
«ПСЖ» интересен Крупи из «Борнмута». 19-летний француз забил 13 голов в АПЛ, он нравится Энрике (L’Equipe)
вчера, 21:42
Рекомендуем