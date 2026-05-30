  Мир подтвердил, что дважды вводил пальцы во влагалище девушки, с которой познакомился в клубе, и занимался сексом с ее подругой: «Все было по обоюдному согласию. Так сложилась ночь»
Мир подтвердил, что дважды вводил пальцы во влагалище девушки, с которой познакомился в клубе, и занимался сексом с ее подругой: «Все было по обоюдному согласию. Так сложилась ночь»

Рафа Мир заявил, что насилия над девушками не было – все по обоюдному согласию.

Рафа Мир отверг обвинения в том, что совершал действия насильственного характера в отношении двух девушек, с которыми познакомился в клубе осенью 2024 года.

В суде нападающий «Эльче» представил свою версию событий, за которые ему грозит до десяти с половиной лет тюрьмы. Он подчеркнул, что будет отвечать только на вопросы своего адвоката.

«В ту ночь я вышел гулять с тремя друзьями и партнерами по команде. Мы пошли на дискотеку в Mya. Мы сменили VIP-зону, и Хесус Васкес познакомил меня с Карлой и Андреа.

С Андреа мы были вместе, целовались. В клубе мы немного отошли от остальных, танцевали. Я ввел пальцы в ее влагалище. Потом решили продолжить вечеринку у меня дома.

Нас было пятеро, мы разделились на два такси. В свое такси я сел первым: я сзади за водителем, рядом со мной посередине Андреа, а у другого окна – Карла. Я обнимаю Карлу рукой сзади. Мы смотрим друг на друга и целуемся. Она [Андреа] выходит, когда мы останавливаемся на светофоре, перелезает через подругу и садится вперед. Андреа нас упрекает, но мы продолжаем.

Я отключаю сигнализацию, говорю это из-за времени – было 8:20 утра. Заходим в дом, я остаюсь в прачечной с Карлой. У нас был секс примерно десять минут. Потом я надеваю плавки, она одевается. Когда выхожу, вижу своих друзей и злую Андреа. Я подхожу к ней и говорю, чтобы она не злилась, мы же приехали веселиться. Говорю, что она [Андреа] мне нравится.

Я поднимаю ее и бросаю в бассейн. Там мы обнимаемся, целуемся. Вода была холодная, и мы выходим. Мы вместе вытираемся и договариваемся зайти в дом, в туалет. Она заходит в туалет, как будто упрекая за то, что произошло с подругой. Мы целуемся, и я снова ввожу пальцы в ее влагалище. Тут Карла начинает стучать в дверь: «Что вы делаете?» Андреа говорит: «Черт, она нас застукала». И они начинают сильно кричать.

Андреа нервничает, ищет телефон и говорит, что мои друзья украли у нее мобильный. С телефона Карлы звонит отцу и выходит на улицу. Снаружи она сильно шумит, звонит в звонок и кричит: «Карла, Карла, Карла!» Поэтому мы говорим ей зайти. Тут у них происходит очень сильная ссора. Я иду в туалет по нужде, а когда выхожу, уже никого нет. Вижу, что Пабло [Хара] перекидывает их вещи через забор. Вижу также соседа с серой собакой, и это я говорю всем вернуться внутрь.

Сотрудник охраны сообщает мне, что вызовет полицию, потому что девушки кричали Пабло: «Сукин сын, мы на вас заявим». Во множественном числе, обращаясь к нему. Я выношу им бутылку воды, чтобы успокоились. Когда приезжает полиция, мне говорят, что девушки заявляют, будто Пабло их ударил. У меня спрашивают имя моего друга, и я называю другое, потому что мне было неудобно говорить его настоящее. Полиция говорит нам зайти внутрь.

Перед тем как лечь спать, я обсуждаю произошедшее с моим советником, мы говорим о том, что у команды [«Валенсии»] сейчас не лучшее положение, поэтому желательно, чтобы это не получило огласки. Сплю пару часов и получаю звонок от клуба. Звонит спортивный директор и говорит, что заедет за мной, чтобы поговорить. Они узнали от охраны. Он спрашивает, что произошло, и я рассказываю.

У меня была возможность взять телефон Карлы через Хесуса Васкеса, который был ее другом. Я позвонил Карле и сказал, что очень сожалею о ситуации. Также попросил, чтобы они не выдвигали обвинения в адрес Пабло. Я ни в коем случае не думал, что они сделают это в отношении меня.

Все было по обоюдному согласию. Так сложилась ночь.

Я уезжаю в Пальма-де-Мальорку, и мне звонит Гражданская гвардия. Я думаю, что из-за удара Пабло, но мне говорят, что мы оба должны явиться. Когда мы приехали, мне сказали, что я арестован за сексуальное насилие. Я побелел и остолбенел. А при чтении заявления я узнал, что Пабло тоже обвиняют в сексуальном насилии», – рассказал Мир.

Источник: Marca
Здесь должна быть очевидная шутка
Девушка: Во мне побывал целый Мир
ОтветСвятой Аквариум
Далеко не целый.
ОтветАлександр Зубков
А это философский вопрос
Как скучно мы живем! Мы перестали залезать пальцами во влагалище незнакомым женщинам!
ОтветЕбздрогыч
Не говори за всех.
ОтветRuscello
Ну, формально он ее знал. Некоторое время.
Если бы у неё родился ребёнок, все бы говорили што пальцем деланный.
ОтветАнтон Фалафель
Пальцами
ОтветАнтон Фалафель
Как в анекдоте про непальца и непалку)
Надеюсь завтра увидеть на главной более глубокий разбор
ОтветLiquidozz
Надеюсь завтра увидеть на главной более глубокий разбор
тактический, от Лукомского?
Ну у Андреа явно проблемы с зонной защитой, но при этом Карла умудрилась пропустить быстрый гол....
ОтветПетр Пчеленко
Лукомский напишет, что установки вводить пальцы во влагалище не было, просто так получалось
Вон из титульных спонсоров Российской Премьер-Лиги!
ОтветИльин Серёжа
Уже ) со след сезона Альфа-Банк РПЛ. Альфач прям на дискотеке устроил бы свальный грех тащем-та, пока робкий Мир ехал домой.
Спортс фапабельный
ОтветMolot19871
О спорт, ты – Мир!
девки не поделили богатенького Буратино
Ну какое влагалище, это же спортивный сайт, а не набор эротических рассказов...
ОтветДмитрий Ермолаев
Эротических???
ОтветLiquidozz
Именно цветущий Эрос вовлёк пальцы Мира в этот волнующий праобраз Эдема...
" Она заходит в туалет, как будто упрекая меня"
блин, они умеют всё так делать...
Короче, девки ревнивые, но Карла более ревнивая. Андреа просто расстроилась, что он сначала трахался с Карлой, а та в свою очередь хотела, чтобы он это делал только с ней.
ОтветVir_Cotto
Да ты Шерлок Холмс!
