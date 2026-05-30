Мир подтвердил, что дважды вводил пальцы во влагалище девушки, с которой познакомился в клубе, и занимался сексом с ее подругой: «Все было по обоюдному согласию. Так сложилась ночь»

Рафа Мир заявил, что насилия над девушками не было – все по обоюдному согласию.

Рафа Мир отверг обвинения в том, что совершал действия насильственного характера в отношении двух девушек, с которыми познакомился в клубе осенью 2024 года.

В суде нападающий «Эльче » представил свою версию событий, за которые ему грозит до десяти с половиной лет тюрьмы. Он подчеркнул, что будет отвечать только на вопросы своего адвоката.

«В ту ночь я вышел гулять с тремя друзьями и партнерами по команде. Мы пошли на дискотеку в Mya. Мы сменили VIP-зону, и Хесус Васкес познакомил меня с Карлой и Андреа.

С Андреа мы были вместе, целовались. В клубе мы немного отошли от остальных, танцевали. Я ввел пальцы в ее влагалище. Потом решили продолжить вечеринку у меня дома.

Нас было пятеро, мы разделились на два такси. В свое такси я сел первым: я сзади за водителем, рядом со мной посередине Андреа, а у другого окна – Карла. Я обнимаю Карлу рукой сзади. Мы смотрим друг на друга и целуемся. Она [Андреа] выходит, когда мы останавливаемся на светофоре, перелезает через подругу и садится вперед. Андреа нас упрекает, но мы продолжаем.

Я отключаю сигнализацию, говорю это из-за времени – было 8:20 утра. Заходим в дом, я остаюсь в прачечной с Карлой. У нас был секс примерно десять минут. Потом я надеваю плавки, она одевается. Когда выхожу, вижу своих друзей и злую Андреа. Я подхожу к ней и говорю, чтобы она не злилась, мы же приехали веселиться. Говорю, что она [Андреа] мне нравится.

Я поднимаю ее и бросаю в бассейн. Там мы обнимаемся, целуемся. Вода была холодная, и мы выходим. Мы вместе вытираемся и договариваемся зайти в дом, в туалет. Она заходит в туалет, как будто упрекая за то, что произошло с подругой. Мы целуемся, и я снова ввожу пальцы в ее влагалище. Тут Карла начинает стучать в дверь: «Что вы делаете?» Андреа говорит: «Черт, она нас застукала». И они начинают сильно кричать.

Андреа нервничает, ищет телефон и говорит, что мои друзья украли у нее мобильный. С телефона Карлы звонит отцу и выходит на улицу. Снаружи она сильно шумит, звонит в звонок и кричит: «Карла, Карла, Карла!» Поэтому мы говорим ей зайти. Тут у них происходит очень сильная ссора. Я иду в туалет по нужде, а когда выхожу, уже никого нет. Вижу, что Пабло [Хара] перекидывает их вещи через забор. Вижу также соседа с серой собакой, и это я говорю всем вернуться внутрь.

Сотрудник охраны сообщает мне, что вызовет полицию, потому что девушки кричали Пабло: «Сукин сын, мы на вас заявим». Во множественном числе, обращаясь к нему. Я выношу им бутылку воды, чтобы успокоились. Когда приезжает полиция, мне говорят, что девушки заявляют, будто Пабло их ударил. У меня спрашивают имя моего друга, и я называю другое, потому что мне было неудобно говорить его настоящее. Полиция говорит нам зайти внутрь.

Перед тем как лечь спать, я обсуждаю произошедшее с моим советником, мы говорим о том, что у команды [«Валенсии»] сейчас не лучшее положение, поэтому желательно, чтобы это не получило огласки. Сплю пару часов и получаю звонок от клуба. Звонит спортивный директор и говорит, что заедет за мной, чтобы поговорить. Они узнали от охраны. Он спрашивает, что произошло, и я рассказываю.

У меня была возможность взять телефон Карлы через Хесуса Васкеса, который был ее другом. Я позвонил Карле и сказал, что очень сожалею о ситуации. Также попросил, чтобы они не выдвигали обвинения в адрес Пабло. Я ни в коем случае не думал, что они сделают это в отношении меня.

Все было по обоюдному согласию. Так сложилась ночь.

Я уезжаю в Пальма-де-Мальорку, и мне звонит Гражданская гвардия. Я думаю, что из-за удара Пабло, но мне говорят, что мы оба должны явиться. Когда мы приехали, мне сказали, что я арестован за сексуальное насилие. Я побелел и остолбенел. А при чтении заявления я узнал, что Пабло тоже обвиняют в сексуальном насилии», – рассказал Мир.