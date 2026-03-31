Худший процент побед тренеров «большой шестерки» АПЛ. «Шпоры» дважды обновили рекорд

Игор Тудор продержался у руля «Тоттенхэма» лишь 44 дня, меньше клубом Премьер-лиги руководили лишь три специалиста . При хорвате «шпоры» провели всего семь матчей – пять поражений, одна ничья и одна победа.

Все поражения команда потерпела в рамках национального чемпионата. Портал Score90 составил рейтинг тренеров «большой шестерки» с худшим процентом побед в истории АПЛ. Тудор, на счету которого не было ни одной победы, уверенно занял первое место.

«Шпоры» дважды за сезон обновили рекорд. Томас Франк занял второе место в рейтинге: лишь в 27% матчей под руководством датчанина «Тоттенхэм» добивался победы.

Сменщиком Тудора стал Роберто Де Дзерби. Клуб пошел против мнения части фанатов , которые не хотели видеть у руля команды человека, защищавшего домашнего насильника Мэйсона Гринвуда.

