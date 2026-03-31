«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби
Роберто Де Дзерби официально возглавил «Тоттенхэм».
Лондонский клуб сообщил, что контракт с тренером – «долгосрочный». Ранее была информация, что договор рассчитан на 5 лет.
Последним местом работы итальянца был «Марсель», который он возглавлял с июня 2024 года по февраль 2026-го.
После 31 проведенного матча в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает 17-е место. Он опережает идущий в зоне вылета «Вест Хэм» на 1 балл.
Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ
Фанаты против Де Дзерби в «Тоттенхэме». Припомнили, как он защищал Гринвуда
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Тоттенхэма» в X
При этом Де Дзерби вообще никакого результата не гарантирует
Кажется, Леви был там единственным адекватным человеком в руководстве
Удачи «шпорам»!