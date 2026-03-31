«Тоттенхэм» объявил о назначении Де Дзерби

Роберто Де Дзерби официально возглавил «Тоттенхэм».

Лондонский клуб сообщил, что контракт с тренером – «долгосрочный». Ранее была информация, что договор рассчитан на 5 лет.

Последним местом работы итальянца был «Марсель», который он возглавлял с июня 2024 года по февраль 2026-го.

После 31 проведенного матча в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 30 очков и занимает 17-е место. Он опережает идущий в зоне вылета «Вест Хэм» на 1 балл.

Де Дзерби готов тренировать «Тоттенхэм» в Чемпионшипе. В контракте нет пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ

Фанаты против Де Дзерби в «Тоттенхэме». Припомнили, как он защищал Гринвуда

ВАР сделал футбол лучше?10578 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Тоттенхэма» в X
34 комментария
В Чемпионшипе покажет себя 💪
Ответ NickN
В Чемпионшипе покажет себя 💪
Да никуда они не вылетят. Форсите ерунду
Ответ Дядя ТУРА
Да никуда они не вылетят. Форсите ерунду
Уверен? Я лично нет.
Говорят, что там одна из самых больших зарплат в АПЛ
При этом Де Дзерби вообще никакого результата не гарантирует
Кажется, Леви был там единственным адекватным человеком в руководстве
Ответ Влад Безруков
Говорят, что там одна из самых больших зарплат в АПЛ При этом Де Дзерби вообще никакого результата не гарантирует Кажется, Леви был там единственным адекватным человеком в руководстве
Да-да. Был очень адекватным, чередуя физруков с тренерами, не скидывая дорогостоящий балласт, и все такое… но нынешние, конечно, все это уже переиграли и идут вперед семимильными шагами
Ответ Влад Безруков
Говорят, что там одна из самых больших зарплат в АПЛ При этом Де Дзерби вообще никакого результата не гарантирует Кажется, Леви был там единственным адекватным человеком в руководстве
При нем команда стабильно была в топ 6, в ней играли реально звёзды АПЛ и накопили и построили самый современный стадион в Англии, так что зря про него шутили в годы его правления
Теперь точно в Чемпионшип вылетят
На неустойке нормально поднимет
Ответ Абай Ахметкалиев
На неустойке нормально поднимет
Неуверен что в Чемпионшипе практикуются неустойки
Хочет войти в историю как человек, который вылетел с ТТХ из АПЛ? Сомнительно, но дело его
Жаль конечно этого добряка
Очень надеюсь, что логика в этом назначении не сработает.
Удачи «шпорам»!
Надо возвращать Харри Реднаппа и Бенуа Ассу-Экото.
Делаем ставки через сколько лет (месяцев) уволят
На 5 игр, норм
