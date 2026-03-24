🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков Серии А. При Фабрегасе «Комо» подорожал почти в 6 раз

Transfermarkt провел весеннее обновление рыночных стоимостей игроков итальянского первенства. Портал изменил трансферные стоимости сразу 171 футболиста из Серии А.

Антонио Вергара стал главным бенефициаром обновления, его стоимость выросла почти на 13 млн евро и теперь составляет 15 млн евро. В такую же сумму теперь оценивается и Лоренцо Бернаскони, он подорожал на 11 млн евро. Дониэлл Мален, новичок Серии А, после переезда в Рим подрос в цене на 10 млн евро, его новая стоимость составляет 35 млн евро.

Игроки Серии А с наибольшим ростом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt

Портал отмечает заслуги Сеска Фабрегаса у руля «Комо»: с 2024-го суммарная стоимость футболистов его команды выросла с 60 млн до 352 млн евро.

Сразу пять футболистов подешевели на 10 млн евро, показав худший результат мартовского обновления. Речь о Маркусе Тюраме, Алессандро Бастони, Николо Барелле, компанию представителям «Интера» составили Кристиан Пулишич и Алессандро Буонджорно.

Игроки Серии А с наибольшим спадом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt

«Нерадзурри» серьезно потеряли в цене, но все еще остаются клубом с самым дорогостоящим составом в лиге. Следом идет «Ювентус», а замыкает тройку «Милан».

Стоимость составов клубов Серии А после мартовского обновления Transfermarkt

Топ самых дорогостоящих футболистов итальянского первенства теперь выглядит так:

Изменения стоимостей оправданы?