  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. ЧМ-2026. США разгромили Парагвай, Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

0
ЧМ-2026. США разгромили Парагвай, Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
На ЧМ-2026 прошли очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Канады поделила очки с Боснией и Герцеговиной (1:1), США встречаются с Парагваем.

ЧМ-2026

1-й тур

Группа B

Чемпионат мира. 1 тур
12 июня 19:00, БМО Филд
Логотип домашней команды
Канада
Завершен
1 - 1
1.22xG0.95
Логотип гостевой команды
Босния и Герцеговина
Матч окончен
90’
+3’
Катич
Эуштакиу   Осорио
90’
+1’
84’
Колашинац   Бурнич
  Ларин
78’
Олувасейи   Ларин
76’
74’
Мемич   Алайбегович
74’
Байрактаревич   Шуньич
62’
Башич   Гигович
62’
Лукич   Баждар
Бьюкенен   Ахмед
61’
Дэвид   Дэвид
61’
Миллар   Шаффелбург
61’
де Фужроль
53’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Лукич
45’
Демирович
21’
  Лукич
Джонстон
11’
Канада
Крепо, Ларейя, Корнелиус, де Фужроль, Джонстон, Миллар, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид
Запасные: Гудмен, Джонс, Салиба, Миллар, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид, Уотермэн, Сент-Клэр, Бомбито, Дэвис, Шуэнье, Сигур, Нелсон, Эуштакиу
1тайм
Босния и Герцеговина:
Василь, Колашинац, Мухаремович, Катич, Дедич, Мемич, Башич, Тахирович, Байрактаревич, Лукич, Демирович
Запасные: Юркас, Муякич, Хаджикадунич, Хаджиахметович, Махмич, Мемич, Лукич, Джеко, Зломыслич, Раделич, Малич, Табакович, Колашинац, Башич, Байрактаревич
Подробнее

Группа D

Чемпионат мира. 1 тур
13 июня 01:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
США
Завершен
4 - 1
1.35xG0.5
Логотип гостевой команды
Парагвай
Матч окончен
  Рейна
90’
+8’
90’
+3’
Алонсо
88’
Арсе
Тилльман   Рейна
82’
80’
Гомес   Ромеро
79’
Касерес   Веласкес
79’
Альмирон   Соса
79’
Гомес
73’
  Маурисио
Балогун   Пепи
72’
Дест   Веа
72’
62’
Санабрия   Арсе
Адамс
59’
53’
Альмирон
46’
Бобадилья   Маурисио
Пулишич   Берхалтер
46’
2тайм
Перерыв
  Балогун
45’
+5’
  Балогун
31’
10’
Касерес
  Бобадилья
7’
США
Фриз, Робинсон, Рим, Ричардс, Фриман, Тилльман, Адамс, Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун
Запасные: Тернер, Скалли, Арфстен, Райт, Сендехас, Тилльман, Дест, Балогун, Брэйди, Ааронсон, Пулишич, Робинсон, Маккензи, Ролдан, Трасти
1тайм
Парагвай:
Хиль, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Альмирон, Бобадилья, Кубас, Гомес, Энсисо, Санабрия
Запасные: Альмирон, Ольвейра, Галарса, Кабальеро, Бобадилья, Гомес, Фернандес, Бальбуэна, Канале, Майдана, Санабрия, Авалос, Касерес, Охеда, Питта
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026?50508 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoСборная США по футболу
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Парагвая по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
То ли ЧМ какой-то странный,то ли я уже старый,почему-то не вызывает таких эмоций этот турнир,как раньше
Ответan arab
То ли ЧМ какой-то странный,то ли я уже старый,почему-то не вызывает таких эмоций этот турнир,как раньше
Оба аргумента
Ответan arab
То ли ЧМ какой-то странный,то ли я уже старый,почему-то не вызывает таких эмоций этот турнир,как раньше
потому что насмотрелся
Канада как обычно будет входить в зону через щелчки издали и силовые у бортов.
ОтветПротив вейперов и маню
Канада как обычно будет входить в зону через щелчки издали и силовые у бортов.
Боснии главное не нахватать двухминутных удалений, иначе дело дрянь)))
ОтветПротив вейперов и маню
Канада как обычно будет входить в зону через щелчки издали и силовые у бортов.
Им главное перекрыть звено Маков, а дальше можно играть
За Боснию и Парагвай 👋👋👋
ОтветAlexander 1977
За Боснию и Парагвай 👋👋👋
Колумбия и Венесуэла
Ответkisseleva1975-1975
Колумбия и Венесуэла
Тринидад и Тобаго !
Кто-то ноет, что ЧМ уже не тот (потому что он сам уже старый дед), кого-то больше заботит политика, а не футбол. Ну а я закупился пивом, чтобы полтора месяца наслаждаться матчами Гаити - Шотландия и Эквадор - Кюрасао. Кайф.
ОтветCyberUnited
Кто-то ноет, что ЧМ уже не тот (потому что он сам уже старый дед), кого-то больше заботит политика, а не футбол. Ну а я закупился пивом, чтобы полтора месяца наслаждаться матчами Гаити - Шотландия и Эквадор - Кюрасао. Кайф.
Это ж сколько ящиков ты на полтора месяца закупил?
ОтветКатя СПб
Это ж сколько ящиков ты на полтора месяца закупил?
Пока что четыре, что вряд ли хватит конечно, но там как пойдет)
Хочется отметить ужасный репортаж Моссаковского. При счёте 3-1 говорить, что игра идёт под диктовку Парагвая, при том, что американцы постоянно опасно выбегают, это нечто. А в конце добавил, что эта победа США ничего не даёт.
ОтветРома Борисов
Хочется отметить ужасный репортаж Моссаковского. При счёте 3-1 говорить, что игра идёт под диктовку Парагвая, при том, что американцы постоянно опасно выбегают, это нечто. А в конце добавил, что эта победа США ничего не даёт.
Еще Санабрию Сарабией называл)
ОтветКирилл Голивец
Еще Санабрию Сарабией называл)
Хорошо не СарАвиа
За Боснию и Герцеговину! Раз уж оставили без ЧМ по футболу четырехкратных чемпионов мира в прошлом - итальянцев, то пожелаю им замахнуться даже на плей-офф! Удачи)
ОтветAlex.K71
За Боснию и Герцеговину! Раз уж оставили без ЧМ по футболу четырехкратных чемпионов мира в прошлом - итальянцев, то пожелаю им замахнуться даже на плей-офф! Удачи)
Комментарий скрыт
ОтветAlex.K71
За Боснию и Герцеговину! Раз уж оставили без ЧМ по футболу четырехкратных чемпионов мира в прошлом - итальянцев, то пожелаю им замахнуться даже на плей-офф! Удачи)
в такой группе они обязаны это делать
Если Чилаверт будет на стадионе, то камера его обязательно покажет.
Ответduke nukem
Если Чилаверт будет на стадионе, то камера его обязательно покажет.
Безусловно он будет.
Ответduke nukem
Если Чилаверт будет на стадионе, то камера его обязательно покажет.
надеюсь, в объектив судьи тоже попадёт
За канадцев хочется болеть. Да, где-то им мастерства не хватает, уверенности в завершении. Но это исключительно благодаря ним эта игра смотрится так зрелищно. И это стоит ценить, ярких команд и так дефицит. Жаль будет, если рано покинут турнир.

Боснийцы никаких симпатий не вызывают, обычная дуболомная сборная, играющая в примитивное рыгалово, такого на этом ЧМ и так ожидается полно.
ОтветVeni-Vidi-Vici
За канадцев хочется болеть. Да, где-то им мастерства не хватает, уверенности в завершении. Но это исключительно благодаря ним эта игра смотрится так зрелищно. И это стоит ценить, ярких команд и так дефицит. Жаль будет, если рано покинут турнир. Боснийцы никаких симпатий не вызывают, обычная дуболомная сборная, играющая в примитивное рыгалово, такого на этом ЧМ и так ожидается полно.
Про канадцев также говорили и на прошлом ЧМ после матча с Бельгией, но потом их тренер начал языком чесать, дескать мы поимеем Хорватию, и в итоге "кленовые листья" влетели хорватам 1:4 и досрочно потеряли шансы на выход из группы. Последний матч против Марокко ничего не решал, но Канада и его проиграла.
матчи 2 и 3: Канада с Кореей играют в футбол, две европейские сборные - в держисраку.
ОтветIndurain Larraya
матчи 2 и 3: Канада с Кореей играют в футбол, две европейские сборные - в держисраку.
И обе поплатились
ОтветIndurain Larraya
матчи 2 и 3: Канада с Кореей играют в футбол, две европейские сборные - в держисраку.
Почти все европейские сборные сейчас играют в держисраку
У Боснии гимн как музыка на завтрак Лектера Ганнибала.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нидерланды – Япония. 2:1 – ван Дейк и Саммервилл забили с пасов Гравенберха, у Накамуры гол из-за штрафной. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Если Роналду будет в старте, Бруну должен отказаться играть за Португалию. Криштиану лишает сборную шансов на победу». Журналистка talkSPORT Келли о ЧМ
20 минут назад
Кукурелья в стиле Мбаппе отпраздновал гол на тренировке сборной Испании. Защитник переходит в «Реал» из «Челси»
31 минуту назадВидео
Нойер о 7:1: «Это не Бразилия в полуфинале, а Кюрасао в первом матче… Но хороший старт важен. Я взволнован, будто это мой первый ЧМ»
50 минут назад
Этот футболист «Баварии» – один из главных претендентов на Golden Boy. Вы его знаете?
58 минут назадТесты и игры
Ямаль не выйдет в старте Испании против Кабо-Верде, заявил де ла Фуэнте: «Ламин в хорошей форме, он готов играть. Посмотрим, как пойдет игра»
сегодня, 20:42
«Реал» покупает Кукурелью у «Челси» за 55+5 млн евро. Сделка завершена, лондонцы разрешили защитнику пройти медосмотр (Фабрицио Романо)
сегодня, 20:33
Адвокат прослезился перед первым матчем Кюрасао в истории ЧМ. Сборная уступила Германии – 1:7
сегодня, 20:16Фото
ЧМ-2026. Германия забила 7 голов Кюрасао, Нидерланды играют с Японией, Кот-д’Ивуар встречается с Эквадором, Швеция против Туниса
сегодня, 20:00Live
Нагельсманн о 7:1: «Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы увидели. Я доволен игрой Германии, победа в стартовом матче имеет большое значение»
сегодня, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Файзуллаев о матче с Португалией: «Я фанат Месси, но сыграть против Роналду – мечта. Он мне тоже очень нравится. Может, в прессинге команда сильнее без него, но Криштиану придает уверенности на поле»
1 минуту назад
Адвокат о болельщиках в Кюрасао и в России: «Они разные, как и жизнь в этих странах. Возможно, это связано с погодой – в Кюрасао она всегда радует»
2 минуты назад
Энцо лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал». Сообщалось, что хавбек также интересен «Мадриду»
4 минуты назад
Кот-д`Ивуар – Эквадор. Диоманде и Кайседо играют. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
8 минут назад
Тренер Гаити о матче с Бразилией: «Нас ждет высокая гора, которую предстоит покорить. Но нашим соперникам есть что терять гораздо больше, чем нам. Для ребят счастье играть на ЧМ»
17 минут назад
«Я не гадалка». Кунья из «МЮ» ответил на вопрос журналиста о том, как далеко Бразилия пройдет на ЧМ
20 минут назад
Швеция – Тунис. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
48 минут назад
Плей-офф Сегунды. Финал. «Малага» и «Альмерия» не забили голов в 1-м матче
52 минуты назад
1:7 Кюрасао от Германии – крупнейшее поражение дебютанта на ЧМ с 1954-го
52 минуты назад
Нагельсманн о 7:1: «Кюрасао сильнее, чем ожидали многие. У Германии много новичков в составе, забить 7 голов на ЧМ – задача не из простых»
сегодня, 20:36
Рекомендуем