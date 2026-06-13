Матч окончен
ЧМ-2026. США разгромили Парагвай, Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
На ЧМ-2026 прошли очередные матчи.
В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Канады поделила очки с Боснией и Герцеговиной (1:1), США встречаются с Парагваем.
ЧМ-2026
1-й тур
Группа B
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026?50508 голосов
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Боснийцы никаких симпатий не вызывают, обычная дуболомная сборная, играющая в примитивное рыгалово, такого на этом ЧМ и так ожидается полно.