ЧМ-2026. США разгромили Парагвай, Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

На ЧМ-2026 прошли очередные матчи.

В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Канады поделила очки с Боснией и Герцеговиной (1:1), США встречаются с Парагваем .

ЧМ-2026

1-й тур

Группа B

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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