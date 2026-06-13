Матч окончен
США разгромили Парагвай – 4:1. Балогун сделал дубль, у Бобадильи автогол
США крупно обыграли Парагвай на ЧМ.
Сборная США крупно выиграла в домашнем матче 1-го тура ЧМ-2026 с Парагваем (4:1).
На 7-й минуте хавбек гостей Дамиан Бобадилья срезал мяч в свои ворота. На 31-й форвард хозяев Фоларин Балогун удвоил счет с передачи Кристиана Пулишича, а в добавленное к первому тайму время сделал дубль, поразив девятку.
На 73-й минуте вышедший на замену полузащитник парагвайцев Маурисио забил ответный гол. Джованни Рейна забил на 98-й.
Матч проходил в Инглвуде на «Соу-Фай Стэдиум».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кто выиграет ЧМ-2026?50509 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Матчи на «Кинопоиске»
1-й тур
13.06.2026 США — Парагвай
14.06.2026 Германия — Кюрасао
15.06.2026 Кот-д’Ивуар — Эквадор
16.06.2026 Саудовская Аравия — Уругвай
17.06.2026 Аргентина — Алжир
18.06.2026 Гана — Панама
2-й тур
19.06.2026 Канада — Катар
20.06.2026 Шотландия — Марокко
21.06.2026 Бельгия — Иран
22.06.2026 Уругвай — Кабо-Верде
23.06.2026 Франция — Ирак
24.06.2026 Панама — Хорватия
3-й тур
24.06.2026 Босния и Герцеговина — Катар
25.06.2026 Марокко — Гаити
25.06.2026 ЮАР — Южная Корея
25.06.2026 Кюрасао — Кот-д’Ивуар
26.06.2026 Япония — Швеция
26.06.2026 Парагвай — Австралия
26.06.2026 Сенегал — Ирак
27.06.2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия
27.06.2026 Египет — Иран
28.06.2026 Хорватия — Гана
28.06.2026 Колумбия — Португалия
28.06.2026 Алжир — Австрия
Кроме того, «Кинопоиск» покажет четыре игры 1/16 финала, три — стадии 1/8 финала, два четвертьфинала, полуфинал и матч за третье место.
Состав то идеально подходит под его футбол - все бегают, прессингуют, держат темп.
У США в принципе неплохой состав, но стиль Поча идеально ложится.
Ну и Поч сильный.
Мне казалось что те ребята - донован, брэдли, демпси, алтидор более креативные игроки
А оборона с ониеву, который выглядит как монстр, боканегрой, спектром и тд, выглядит более солидно что ли
Но пока пулишич это просто возит всю команду
а ща тебе отрубят инет сиди кури ))
А тут и поле не огород, и темп высокий у хозяев, и Поч поставил крутой прессинг. Ну и состав у США просто лучше.