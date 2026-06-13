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  4. США разгромили Парагвай – 4:1. Балогун сделал дубль, у Бобадильи автогол

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США разгромили Парагвай – 4:1. Балогун сделал дубль, у Бобадильи автогол
США крупно обыграли Парагвай на ЧМ.

Сборная США крупно выиграла в домашнем матче 1-го тура ЧМ-2026 с Парагваем (4:1).

На 7-й минуте хавбек гостей Дамиан Бобадилья срезал мяч в свои ворота. На 31-й форвард хозяев Фоларин Балогун удвоил счет с передачи Кристиана Пулишича, а в добавленное к первому тайму время сделал дубль, поразив девятку.

На 73-й минуте вышедший на замену полузащитник парагвайцев Маурисио забил ответный гол. Джованни Рейна забил на 98-й.

Матч проходил в Инглвуде на «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира. 1 тур
13 июня 01:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
США
Завершен
4 - 1
1.35xG0.5
Логотип гостевой команды
Парагвай
Матч окончен
  Рейна
90’
+8’
90’
+3’
Алонсо
88’
Арсе
Тилльман   Рейна
82’
80’
Гомес   Ромеро
79’
Касерес   Веласкес
79’
Альмирон   Соса
79’
Гомес
73’
  Маурисио
Балогун   Пепи
72’
Дест   Веа
72’
62’
Санабрия   Арсе
Адамс
59’
53’
Альмирон
46’
Бобадилья   Маурисио
Пулишич   Берхалтер
46’
2тайм
Перерыв
  Балогун
45’
+5’
  Балогун
31’
10’
Касерес
  Бобадилья
7’
США
Фриз, Робинсон, Рим, Ричардс, Фриман, Тилльман, Адамс, Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун
Запасные: Дест, Балогун, Тернер, Ролдан, Сендехас, Брэйди, Трасти, Маккензи, Тилльман, Скалли, Арфстен, Райт, Пулишич, Робинсон, Ааронсон
1тайм
Парагвай:
Хиль, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Альмирон, Бобадилья, Кубас, Гомес, Энсисо, Санабрия
Запасные: Фернандес, Галарса, Авалос, Касерес, Бобадилья, Гомес, Ольвейра, Бальбуэна, Охеда, Альмирон, Санабрия, Канале, Майдана, Кабальеро, Питта
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Кто выиграет ЧМ-2026?50509 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoСборная США по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoчемпионат мира по футболу
logoДамиан Бобадилья
logoФоларин Балогун
logoКристиан Пулишич
logoМаурисио Прадо

Комментарии

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Канделаки тв дно, Жора- ипотека как всегда балабол, хорошо у меня на Кинопоиск изначально подписка есть, а вот для многих конкретная подстава , а ведь сколько рекламировали все матчи бесплатно в эфире на Матче, цирк уехал клоуны остались!
ОтветСемен Малинин_1117243849
Канделаки тв дно, Жора- ипотека как всегда балабол, хорошо у меня на Кинопоиск изначально подписка есть, а вот для многих конкретная подстава , а ведь сколько рекламировали все матчи бесплатно в эфире на Матче, цирк уехал клоуны остались!
им вместо показа матча сборной США надо готовить репортажи о том, как проклятые русофобы опять спорт с политикой смешали. не забываем, это другое.
ОтветСемен Малинин_1117243849
Канделаки тв дно, Жора- ипотека как всегда балабол, хорошо у меня на Кинопоиск изначально подписка есть, а вот для многих конкретная подстава , а ведь сколько рекламировали все матчи бесплатно в эфире на Матче, цирк уехал клоуны остались!
Комментарий скрыт
Какое же лютое позорище этот матч ТВ, Жора бармен трендит о показе всех матчей и на 2-й день уже такой обсëр...
ОтветKemlo
Какое же лютое позорище этот матч ТВ, Жора бармен трендит о показе всех матчей и на 2-й день уже такой обсëр...
всех, кроме недружественных стран.
Гана - Панама покажут. бесплатно.
ОтветKemlo
Какое же лютое позорище этот матч ТВ, Жора бармен трендит о показе всех матчей и на 2-й день уже такой обсëр...
Я что-то упустил , когда Жорик в бАрмены записался 🤣??
Матч ТВ решили опозорится что ли. Это что за прикол
Ответmr.salah89
Матч ТВ решили опозорится что ли. Это что за прикол
Ну ладно групповые матчи …но не показать в дальнейшем один из 1/2 …это зашквар ((
Ответmr.salah89
Матч ТВ решили опозорится что ли. Это что за прикол
Я все понимаю, но даже в нищие 90-е такого не было. Очередное дно пробито!
К сожалению это только начало...

Матчи на «Кинопоиске»
1-й тур

13.06.2026 США — Парагвай
14.06.2026 Германия — Кюрасао
15.06.2026 Кот-д’Ивуар — Эквадор
16.06.2026 Саудовская Аравия — Уругвай
17.06.2026 Аргентина — Алжир
18.06.2026 Гана — Панама

2-й тур

19.06.2026 Канада — Катар
20.06.2026 Шотландия — Марокко
21.06.2026 Бельгия — Иран
22.06.2026 Уругвай — Кабо-Верде
23.06.2026 Франция — Ирак
24.06.2026 Панама — Хорватия

3-й тур

24.06.2026 Босния и Герцеговина — Катар
25.06.2026 Марокко — Гаити
25.06.2026 ЮАР — Южная Корея
25.06.2026 Кюрасао — Кот-д’Ивуар
26.06.2026 Япония — Швеция
26.06.2026 Парагвай — Австралия
26.06.2026 Сенегал — Ирак
27.06.2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия
27.06.2026 Египет — Иран
28.06.2026 Хорватия — Гана
28.06.2026 Колумбия — Португалия
28.06.2026 Алжир — Австрия

Кроме того, «Кинопоиск» покажет четыре игры 1/16 финала, три — стадии 1/8 финала, два четвертьфинала, полуфинал и матч за третье место.
США первая кто играет как топ сборная за 2 дня.
ОтветКостя Паркер
США первая кто играет как топ сборная за 2 дня.
Комментарий скрыт
ОтветS100 Winner
Комментарий скрыт
Парагвай обыграл Бразилию в своих квалах) Я конечно уверен что Бразилия Винисиуса это мусор, но все же.
Тот, кто выбирал Поча, как главного тренера сборной - браво.
Состав то идеально подходит под его футбол - все бегают, прессингуют, держат темп.
У США в принципе неплохой состав, но стиль Поча идеально ложится.
Ну и Поч сильный.
ОтветProper Chels
Тот, кто выбирал Поча, как главного тренера сборной - браво. Состав то идеально подходит под его футбол - все бегают, прессингуют, держат темп. У США в принципе неплохой состав, но стиль Поча идеально ложится. Ну и Поч сильный.
Причем я наоборот за состав боялся, еще и мусу почему то не взяли
Мне казалось что те ребята - донован, брэдли, демпси, алтидор более креативные игроки
А оборона с ониеву, который выглядит как монстр, боканегрой, спектром и тд, выглядит более солидно что ли
Но пока пулишич это просто возит всю команду
ОтветProper Chels
Тот, кто выбирал Поча, как главного тренера сборной - браво. Состав то идеально подходит под его футбол - все бегают, прессингуют, держат темп. У США в принципе неплохой состав, но стиль Поча идеально ложится. Ну и Поч сильный.
Они же Клоппа хотели до него
матч ТВ конченые
ОтветЕвгений Спивак
матч ТВ конченые
конч ТВ
матч тв позор тебе! Очередное дно пробито, смотрел все крупные события по федеральным каналам с начала нулевых. распустите уже этот цирк за ненадобностью
ОтветZidan4ik
матч тв позор тебе! Очередное дно пробито, смотрел все крупные события по федеральным каналам с начала нулевых. распустите уже этот цирк за ненадобностью
а лч по окко не дно? раньше по тв спокойно 1 матч смотрели

а ща тебе отрубят инет сиди кури ))
Парагвайцы в шоке, потому что такой темп даже Бразилия и Аргентина не всегда предлагают в отборе из-за качества полей и специфики футбола внутри Южной Америки, где даже техничные арги и бразильцы иногда забивают на техничный футбол и начинают играть в регби, потому что фанаты не поймут, если ты убираешь ноги.

А тут и поле не огород, и темп высокий у хозяев, и Поч поставил крутой прессинг. Ну и состав у США просто лучше.
ОтветProper Chels
Парагвайцы в шоке, потому что такой темп даже Бразилия и Аргентина не всегда предлагают в отборе из-за качества полей и специфики футбола внутри Южной Америки, где даже техничные арги и бразильцы иногда забивают на техничный футбол и начинают играть в регби, потому что фанаты не поймут, если ты убираешь ноги. А тут и поле не огород, и темп высокий у хозяев, и Поч поставил крутой прессинг. Ну и состав у США просто лучше.
Где смотреть?
ОтветProper Chels
Парагвайцы в шоке, потому что такой темп даже Бразилия и Аргентина не всегда предлагают в отборе из-за качества полей и специфики футбола внутри Южной Америки, где даже техничные арги и бразильцы иногда забивают на техничный футбол и начинают играть в регби, потому что фанаты не поймут, если ты убираешь ноги. А тут и поле не огород, и темп высокий у хозяев, и Поч поставил крутой прессинг. Ну и состав у США просто лучше.
США по первой игре претендует на " тёмную лошадку"..
Че за херня, матч ТВ? Опять обкакались?
Чердак же вещал, что весь ЧМ эксклюзивно на матч тв)
Ответdem
Чердак же вещал, что весь ЧМ эксклюзивно на матч тв)
Но он не сказал, что в прямом эфире))
Ответdem
Чердак же вещал, что весь ЧМ эксклюзивно на матч тв)
Да,мало ли что он вещал!Как хозяева сказали так и будет!Он там никто!
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