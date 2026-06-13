США разгромили Парагвай – 4:1. Балогун сделал дубль, у Бобадильи автогол

США крупно обыграли Парагвай на ЧМ.

Сборная США крупно выиграла в домашнем матче 1-го тура ЧМ-2026 с Парагваем (4:1).

На 7-й минуте хавбек гостей Дамиан Бобадилья срезал мяч в свои ворота. На 31-й форвард хозяев Фоларин Балогун удвоил счет с передачи Кристиана Пулишича, а в добавленное к первому тайму время сделал дубль, поразив девятку.

На 73-й минуте вышедший на замену полузащитник парагвайцев Маурисио забил ответный гол. Джованни Рейна забил на 98-й.

Матч проходил в Инглвуде на «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

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