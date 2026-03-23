Перед заменой Винисиуса Арбелоа совещался с бразильцем. Игрок дал разрешение

Винисиус оформил дубль в дерби Мадрида. Уходя с поля, вингер успел вновь сцепиться с Диего Симеон е – не дал тренеру «Атлетико» забыть колкости аргентинца в предыдущей встрече команд.

Пресса много писала о том, что Альваро Арбелоа, в отличие от Хаби Алонсо, сумел выстроить добрые отношения с игроками. Тренеру удалось найти подход и к одной из главных звезд команды.

За две минуты до замены Арбелоа подозвал к себе Винисиуса и предупредил о том, что собирается убрать его с поля.

Вини возражать не стал, показал большой палец.

Игрок покинул поле без конфликтов со своим тренером. В этом сезоне бразилец уже показал отношение к заменам: в октябрьском класико расстроился так сильно, что прямо на поле начал ругаться и угрожать уходом из команды.