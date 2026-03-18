Transfermarkt решил выяснить, у кого из футболистов лучшие отношения с главным клубным турниром Европы. Эксперты выявили игроков с самым высоким процентом побед в Лиге чемпионов, начиная с сезона-1992/93.

При составлении рейтинга у портала было лишь одно ограничение – для попадания в список спортсмен должен был провести минимум 25 матчей в ЛЧ.

Результат удивил даже фанатов «Ливерпуля»: первое место занял Кертис Джонс. Скаузер в главном клубном турнире провел те необходимые 25 матчей, в 80% из которых он одержал победу. В топе «Ливерпуль» также представляет Райан Гравенберх, который в ЛЧ успел поиграть за «Баварию» и «Аякс».

Игроки с наивысшим процентом побед в ЛЧ

В рейтинге доминируют звезды «Баварии», есть представители «Мадрида» и «Барселоны» – команд с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов.

Троица также возглавляет список по наибольшему количеству побед в главном клубном турнире Европы.

Кертис удивил?