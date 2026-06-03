Зырянов оценил сезон «Зенита»: «10 из 10. Чемпионство мы вернули – и это главное»

Константин Зырянов: оценка сезону «Зенита» – 10 из 10.

Константин Зырянов доволен выступлением «Зенита» в этом сезоне.

– Какую оценку поставите «Зениту» в этом сезоне? Команда взяла чемпионство, но Кубок забрать не удалось.

– Скажу так: чемпионство мы вернули – и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10, – сказал председатель правления «Зенита ».

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