Зырянов оценил сезон «Зенита»: «10 из 10. Чемпионство мы вернули – и это главное»
Константин Зырянов: оценка сезону «Зенита» – 10 из 10.
Константин Зырянов доволен выступлением «Зенита» в этом сезоне.
– Какую оценку поставите «Зениту» в этом сезоне? Команда взяла чемпионство, но Кубок забрать не удалось.
– Скажу так: чемпионство мы вернули – и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10, – сказал председатель правления «Зенита».
А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35250 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
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Так что 10 из 10 многовато, Костик. С таким составом чудом выигранный чемпионат и не взятый Кубок - 6/10 ближе к реальности.
И ещё один минус сезона - психологическое состояние Сельдереича. Невыигрыш чемпионата висел дамокловым мечом, посерел, осунулся, нет блеска в глазах. Отовсюду давление, давай, можешь, обязан.
Сейчас Семак абсолютно выхолощенный психологически человек, придавленный сверху руководством, ещё и чумачечая супруга сбоку кровину сворачивает.
А теперь питерская портовая дефка .
Идёт такая бёдрами виляет, чтобы ХОЗЯИН оценивал.
золото взяли с рекордом очков (топ-3 в истории)
кубок проиграли только в финале, по пенальти
да, игра была больше от обороны (поэтому меньше всех пропустили, меньше всех проиграли), а не как обычно, от атаки, но это объяснимо, Зенит играл с одним нападающим уровня Соболева, так что феерить всё равно не получилось бы... был бы условный Кордоба у Зенита, была бы и мощная атака, и больший отрыв в таблице... но перестроится и взять золото от обороны, это тоже очень сложно, и тут ТШ и Семаку надо сказать, что они молодцы
ну и главное, сумели всё таки взять золото в год столетия (не путайте с днём рождения), это прикольно
да, ещё рекорд по количеству золота установили, обогнав Спартак
А хулиганов нет... (С)