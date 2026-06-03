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Зырянов оценил сезон «Зенита»: «10 из 10. Чемпионство мы вернули – и это главное»

Константин Зырянов: оценка сезону «Зенита» – 10 из 10.

Константин Зырянов доволен выступлением «Зенита» в этом сезоне.

– Какую оценку поставите «Зениту» в этом сезоне? Команда взяла чемпионство, но Кубок забрать не удалось.

– Скажу так: чемпионство мы вернули – и это самое главное для нас. Поэтому я ставлю оценку 10 из 10, – сказал председатель правления «Зенита».

«Зениту» точно 100 лет? Дискуссия историков

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Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Сезон Зенита можно оценить на 101 из 100.
Ответленнорыч-абрамович
Сезон Зенита можно оценить на 101 из 100.
Комментарий скрыт
Ответленнорыч-абрамович
Сезон Зенита можно оценить на 101 из 100.
Юбилярами так же стали ветераны Зенита Кукуян и компания
Винтики вертикали как под копирку поют: "всё хорошо, прекрасная маркиза!" ))
В сезон, когда в соперниках фактически один Краснодар, надо было делать максимум. Не взяли Кубок - жирный минус. Соперников фактически не было, всех крепко лихорадило, стабильно хорошо сезон не провёл никто. Кроме Краснодара. Чемпионат южане фактически отдали сами, споткнувшись на Динамо в отдельно взятой игре.
Так что 10 из 10 многовато, Костик. С таким составом чудом выигранный чемпионат и не взятый Кубок - 6/10 ближе к реальности.
И ещё один минус сезона - психологическое состояние Сельдереича. Невыигрыш чемпионата висел дамокловым мечом, посерел, осунулся, нет блеска в глазах. Отовсюду давление, давай, можешь, обязан.
Сейчас Семак абсолютно выхолощенный психологически человек, придавленный сверху руководством, ещё и чумачечая супруга сбоку кровину сворачивает.
ОтветБорнео
В сезон, когда в соперниках фактически один Краснодар, надо было делать максимум. Не взяли Кубок - жирный минус. Соперников фактически не было, всех крепко лихорадило, стабильно хорошо сезон не провёл никто. Кроме Краснодара. Чемпионат южане фактически отдали сами, споткнувшись на Динамо в отдельно взятой игре. Так что 10 из 10 многовато, Костик. С таким составом чудом выигранный чемпионат и не взятый Кубок - 6/10 ближе к реальности. И ещё один минус сезона - психологическое состояние Сельдереича. Невыигрыш чемпионата висел дамокловым мечом, посерел, осунулся, нет блеска в глазах. Отовсюду давление, давай, можешь, обязан. Сейчас Семак абсолютно выхолощенный психологически человек, придавленный сверху руководством, ещё и чумачечая супруга сбоку кровину сворачивает.
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Ответsokolspb
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А мне незачем знать кухню. Я сужу по внешним признакам, этого вполне достаточно.
-Игру еще б вернули, - подумали болелы
Нормальный, даже олдовый мужик был.
А теперь питерская портовая дефка .
Идёт такая бёдрами виляет, чтобы ХОЗЯИН оценивал.
Председатель правления Зенита... Помню в девятиэтажке напротив они втроём из Амкара квартиру то ли снимали,то ли чё,кароче жили...
Плюс от всего этого, что наконец то они отпразднуют 100 летие, больше не будут переносить.
сезон отличный, 10 из 10
золото взяли с рекордом очков (топ-3 в истории)
кубок проиграли только в финале, по пенальти
да, игра была больше от обороны (поэтому меньше всех пропустили, меньше всех проиграли), а не как обычно, от атаки, но это объяснимо, Зенит играл с одним нападающим уровня Соболева, так что феерить всё равно не получилось бы... был бы условный Кордоба у Зенита, была бы и мощная атака, и больший отрыв в таблице... но перестроится и взять золото от обороны, это тоже очень сложно, и тут ТШ и Семаку надо сказать, что они молодцы
ну и главное, сумели всё таки взять золото в год столетия (не путайте с днём рождения), это прикольно
да, ещё рекорд по количеству золота установили, обогнав Спартак
Ответwestport70
сезон отличный, 10 из 10 золото взяли с рекордом очков (топ-3 в истории) кубок проиграли только в финале, по пенальти да, игра была больше от обороны (поэтому меньше всех пропустили, меньше всех проиграли), а не как обычно, от атаки, но это объяснимо, Зенит играл с одним нападающим уровня Соболева, так что феерить всё равно не получилось бы... был бы условный Кордоба у Зенита, была бы и мощная атака, и больший отрыв в таблице... но перестроится и взять золото от обороны, это тоже очень сложно, и тут ТШ и Семаку надо сказать, что они молодцы ну и главное, сумели всё таки взять золото в год столетия (не путайте с днём рождения), это прикольно да, ещё рекорд по количеству золота установили, обогнав Спартак
В полуфинале, но официально да, это был финал пути РПЛ. Следующий матч именуется суперфиналом.
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит
А кубка нет
ОтветNbw77785
А кубка нет
А хулиганов нет, нет, нет,
А хулиганов нет... (С)
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