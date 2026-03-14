🎥 Шченсны повторил культовое празднование Месси. Поляк забил на тренировке

Войчех Шченсны живет свою лучшую жизнь в «Барселоне». Резервный голкипер каталонцев отметил свой гол в мини-ворота культовым празднованием Лионеля Месси на «Бернабеу» в 2017 году.

Когда мяч оказался в сетке, поляк стянул с себя тренировочную футболку и показал ее камере медиа-службы клуба.

Последний раз Войчех выходил на поле в ноябре 2025 года – помог «блаугране» со счетом 4:2 обыграть «Сельту» в 12-м туре Ла Лиги. Вратарь в свободное время веселит одноклубников и участвует в забавных челленджах .

А вот 7-летний сын поляка удивляет фанатов своими футбольными навыками. Мальчишка зажег в академии каталонцев и успел потренироваться с папой на глазах у Ханси Флика .