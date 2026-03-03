Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»

Фонт: мы не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт объяснил, с какой целью идет на выборы.

«Мы выступаем не против Лапорты , а против устаревшей модели управления клубом, и бывший президент является представителем именно такого способа управления, который больше не работает. Мы все хотим перемен, есть явный общественный запрос.

Любой, у кого схожий диагноз ситуации, – добро пожаловать», – сказал Фонт.