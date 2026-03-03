Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
Фонт: мы не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом.
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт объяснил, с какой целью идет на выборы.
«Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, и бывший президент является представителем именно такого способа управления, который больше не работает. Мы все хотим перемен, есть явный общественный запрос.
Любой, у кого схожий диагноз ситуации, – добро пожаловать», – сказал Фонт.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Бартомеу имея прекрасные финансовые доходы за время своего правления ничего не
сделал и этот тоже ни черта не сделает. Им главное до власти добраться, а там хоть
трава не расти. Обычные болтуны и только Лапорта человек дела.
Разве что друг-соратник Лапорты Рафа Юсте в качестве претендента будет или Пике вдруг захочет.