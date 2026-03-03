  • Спортс
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт объяснил, с какой целью идет на выборы.  

«Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, и бывший президент является представителем именно такого способа управления, который больше не работает. Мы все хотим перемен, есть явный общественный запрос.

Любой, у кого схожий диагноз ситуации, – добро пожаловать», – сказал Фонт. 

Чо не работает ?! Барса два года уже - потенциальный фаворит любого соревнования . Стадион строится, контракты подписываются, игроки приходят в какой-то мере, рычаги дёргаются. Каких ещё перемен этому Цою надо ?!
Перемены нужны были после ухода Бартомеу, Лапорта справился, сейчас они не нужны.
Хватит фонтоваться
Мы хотим добраться до бюджета клуба, старая модель уже не работает))
Один революционер уже был
Фонт такой же болтун как и Бартомеу. Спустит все сделанное Лапортой в унитаз.
Бартомеу имея прекрасные финансовые доходы за время своего правления ничего не
сделал и этот тоже ни черта не сделает. Им главное до власти добраться, а там хоть
трава не расти. Обычные болтуны и только Лапорта человек дела.
Как не работает
Штрилиц чуть не спалился в желании клуб продать инвесторам
Фонт в качестве президента, видимо, неотвратим через пять лет, когда Лапорта в третий раз не сможет выдвинуть свою кандидатуру. Особо не видно других мало-мальски популярных кандидатов.
Разве что друг-соратник Лапорты Рафа Юсте в качестве претендента будет или Пике вдруг захочет.
Поэтому практически каждый день лил грязь на Джоана, что у него в голове, страшная сущняга этот Фонт.
