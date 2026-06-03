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  • «Хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это осчастливило. Если бы она исчезла, у меня не было бы с этим никаких проблем». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о каталонцах
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«Хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это осчастливило. Если бы она исчезла, у меня не было бы с этим никаких проблем». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о каталонцах

Энрике Рикельме: хочу вылета «Барселоны».

Кандидат в президенты «Реала» хочет, чтобы «Барселона» вылетела из высшей лиги Испании.

– Я хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это обрадовало. Меня бы это осчастливило.

– Вы бы хотели, чтобы «Барса» исчезла?

– У меня не было бы с этим никаких проблем.

Я хочу, чтобы «Реал» побеждал, а что там у других... – сказал Энрике Рикельме в подкасте The Wild Project.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35250 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OneFootball
logoЭнрике Рикельме
logoБарселона
logoД2 Испания
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига

Комментарии

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Флик за 2 года довел кабинетных. Уже мечтают в сегунду отправить.
С глаз долой и с сердца вон! 😁
ОтветMen77
Флик за 2 года довел кабинетных. Уже мечтают в сегунду отправить. С глаз долой и с сердца вон! 😁
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ОтветБестрофеник 2024
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Барса разве говорит, что хочет , чтобы Атлетико вылетело в сегунду? 😁
Кстати, у тебя классный ник. Сразу видно какая команда и с какого года 😁
он думает такие высказывание сильно добавят ему голосов на выборах ?
ОтветLavinka
он думает такие высказывание сильно добавят ему голосов на выборах ?
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ОтветLavinka
он думает такие высказывание сильно добавят ему голосов на выборах ?
Динозавр в чс кинул, поэтому сюда:

И перец. Когда эта самая Барса в руинах, разумеется, а не дерёт реал два сезона подряд. Тогда сразу негрейру вспоминает любитель сникерсов🤣
Что Фонт, что этот поехавший. Похоже, сосьос испанских грандов не отличаются адекватностью, раз им заходят такие предвыборные помои ))
ОтветPelerin
Что Фонт, что этот поехавший. Похоже, сосьос испанских грандов не отличаются адекватностью, раз им заходят такие предвыборные помои ))
Но Фонт не выиграл выборы. А этот - еще посмотрим. Тогда и сравним адекватность членов двух клубов. Но там и Перес говорит что-то не намного адекватнее.
ОтветГлавный агроном Ноу Камп
Но Фонт не выиграл выборы. А этот - еще посмотрим. Тогда и сравним адекватность членов двух клубов. Но там и Перес говорит что-то не намного адекватнее.
Ну с Пересом понятно. Ему почти 80 лет. А то что молодой Рикельме такое говорит, это малость ненормально
Когда до дела дошло, Барсу в Лигу 1 не отпустили. В Мадриде столько болтунов, как они ненавидят Барсу, но люди с мозгами понимают, что это величайшее противостояние в футболе, и спустить это все на тормоза - выстрел себе в ногу.
Этот балбес хотя бы на опыт других топ клубов посмотрел бы если сам не соображает. Например на то как Бавария помогала Боруссии финансово чтобы та не обанкротилась и осталась в Бундеслиге. Потому что сильная лига повышает капитализацию всех и выгодна всем участникам.
ОтветMoffo
Этот балбес хотя бы на опыт других топ клубов посмотрел бы если сам не соображает. Например на то как Бавария помогала Боруссии финансово чтобы та не обанкротилась и осталась в Бундеслиге. Потому что сильная лига повышает капитализацию всех и выгодна всем участникам.
Расскажите это Моратти
ОтветMr.Oizo
Расскажите это Моратти
А итальянцы не понимают этого. Ну или понимают, но про долгосрочное планирование не про них.
ооо, очередной спикер мадридской лечебницы
Вообще не шарит, противостояние Барсы и Реала самое продаваемое в мире футбола, потерять Барсу значит потерять деньги статус и тд в долгосроке, быть моно клубом в лиге утопия, лучшая версия Реала появилась именно из за того что была лучшая версия Барсы, только так, а так бы с Гаго диарой Дренте Ван дер Вартом бы играли и выигрывали бы чемп
ОтветДонат Голицин
Вообще не шарит, противостояние Барсы и Реала самое продаваемое в мире футбола, потерять Барсу значит потерять деньги статус и тд в долгосроке, быть моно клубом в лиге утопия, лучшая версия Реала появилась именно из за того что была лучшая версия Барсы, только так, а так бы с Гаго диарой Дренте Ван дер Вартом бы играли и выигрывали бы чемп
Перес наверное сам назначил этого придурка в кандидаты в президенты. Что бы на его фоне выглядеть не совсем дебилом.
Так-то противостояние Реала и Барселоны - самое большое дерби а мире и привлекает интерес к обоим клубам.
С точки зрения бизнеса это выгодно и клубам, и лиге в целом.
Я как нейтральный болельщик не испытываю тёплых чувств ни к Реалу, ни к Барселоне. Обычно желаю удачи тем, кто меньше выёживается. Но за последний год сливочные настолько дискредитировали себя через шизу одноименного ТВ, которое поддерживается впадающим в состояние маразма Пересом, что хочется пожелать Барселоне ближайшие лет 10 брать максимальное количество титулов, раз в пару лет уступая условному Атлетико разве что.
С одной стороны - понятное желание. Но с другой - тогда ЛаЛа Лига станет чемпионатом 1,5 команд.
ОтветФан Рубина
С одной стороны - понятное желание. Но с другой - тогда ЛаЛа Лига станет чемпионатом 1,5 команд.
по сути той же германией и францией
ОтветФан Рубина
С одной стороны - понятное желание. Но с другой - тогда ЛаЛа Лига станет чемпионатом 1,5 команд.
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