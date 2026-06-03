«Хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это осчастливило. Если бы она исчезла, у меня не было бы с этим никаких проблем». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о каталонцах
Энрике Рикельме: хочу вылета «Барселоны».
Кандидат в президенты «Реала» хочет, чтобы «Барселона» вылетела из высшей лиги Испании.
– Я хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это обрадовало. Меня бы это осчастливило.
– Вы бы хотели, чтобы «Барса» исчезла?
– У меня не было бы с этим никаких проблем.
Я хочу, чтобы «Реал» побеждал, а что там у других... – сказал Энрике Рикельме в подкасте The Wild Project.
А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35250 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OneFootball
Комментарии
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С глаз долой и с сердца вон! 😁
Кстати, у тебя классный ник. Сразу видно какая команда и с какого года 😁
И перец. Когда эта самая Барса в руинах, разумеется, а не дерёт реал два сезона подряд. Тогда сразу негрейру вспоминает любитель сникерсов🤣
С точки зрения бизнеса это выгодно и клубам, и лиге в целом.