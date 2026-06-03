«Хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это осчастливило. Если бы она исчезла, у меня не было бы с этим никаких проблем». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о каталонцах

Энрике Рикельме: хочу вылета «Барселоны».

Кандидат в президенты «Реала » хочет, чтобы «Барселона » вылетела из высшей лиги Испании .

– Я хочу видеть «Барсу» в Сегунде , меня бы это обрадовало. Меня бы это осчастливило.

– Вы бы хотели, чтобы «Барса» исчезла?

– У меня не было бы с этим никаких проблем.

Я хочу, чтобы «Реал» побеждал, а что там у других... – сказал Энрике Рикельме в подкасте The Wild Project.