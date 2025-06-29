📸 Мурал Нико Уильямса испортили в третий раз! Художник обвинял в вандализме фанатов «Барсы» 🤯
Когда пресса принялась писать о желании Нико Уильямса перебраться в «Барселону», мурал игрока в Бильбао несколько раз подвергся нападению. Изображение Нико замазывали, при этом оставляя футболисту послания вроде «крыса», «доверие потеряно».
Мурал восстанавливали дважды, после второго нападения на фреску художник Карлос Лопес предположил, что произошедшее – дело рук поклонников «блауграны»:
«Есть подозрение, что во второй раз мурал могли испортить болельщики «Барсы». Они ведь сделали то, чего никогда бы не допустили болельщики «Атлетика» – перечеркнули эмблему клуба».
Автор росписи также заявил, что его работе нельзя нанести серьезный ущерб, а на восстановление он потратит меньше времени и средств, чем вандалы: «Разве что стену снесут бульдозером – иначе зря теряют время».
Третьего нападения не пришлось ждать долго, мурал с Нико испортили вновь. В этот раз эмблему «Атлетика» не тронули, лишь замазали лицо Уильямса и оставили надпись: «Нико, уходи. Мы всегда будем защищать нашу эмблему».
А если трансфер в «Барсу» сорвется и Нико решит остаться в Бильбао?
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