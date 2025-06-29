📸 Мурал Нико Уильямса испортили в третий раз! Художник обвинял в вандализме фанатов «Барсы» 🤯

Когда пресса принялась писать о желании Нико Уильямса перебраться в «Барселону», мурал игрока в Бильбао несколько раз подвергся нападению . Изображение Нико замазывали, при этом оставляя футболисту послания вроде «крыса», «доверие потеряно».

Мурал восстанавливали дважды, после второго нападения на фреску художник Карлос Лопес предположил, что произошедшее – дело рук поклонников «блауграны»:

«Есть подозрение, что во второй раз мурал могли испортить болельщики «Барсы». Они ведь сделали то, чего никогда бы не допустили болельщики «Атлетика» – перечеркнули эмблему клуба».

Автор росписи также заявил , что его работе нельзя нанести серьезный ущерб, а на восстановление он потратит меньше времени и средств, чем вандалы: «Разве что стену снесут бульдозером – иначе зря теряют время».

Третьего нападения не пришлось ждать долго, мурал с Нико испортили вновь. В этот раз эмблему «Атлетика» не тронули, лишь замазали лицо Уильямса и оставили надпись: «Нико, уходи. Мы всегда будем защищать нашу эмблему».

А если трансфер в «Барсу» сорвется и Нико решит остаться в Бильбао?

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