🎥 Клоппу намекнули на работу в «Мадриде». Юрген расхохотался

Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера «Мадрида». Его место занял Альваро Арбелоа, но, если верить сообщениям прессы, боссы «королевского клуба» мечтают о назначении Юргена Клоппа.

Немец пока отдыхает от тренерской работы, наслаждаясь новой должностью в Red Bull . График позволил Юргену посетить игру NBA в Берлине, матч он смотрел в компании других немецких легенд – Томаса Мюллера и Матса Хуммельса, с которым Клопп работал в дортмундской «Боруссии».

Насладиться выходным у Клоппа не вышло, его настигли вопросы о «королевском клубе». Журналистка ESPN спрашивать прямо не стала, девушка намекнула: «Знаете, а ведь в «Мадриде» баскетбол тоже очень любят».

Юргена слова корреспондентки развеселили: «Это чудесно! Может, кто-то там смотрит сегодняшнюю игру».

Клопп слишком долго взаимодействовал с британскими журналистами, так просто на разговоры о слухах этого профессионала не вывести.

Вы вообще видите философию Клоппа в «Мадриде»?