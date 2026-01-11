Месси показал, что любит смешивать вино со «Спрайтом». Акции компании сразу взлетели на 4,5% 😮

Влияние нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по-настоящему пугает.

7 января появились кадры, как аргентинец смешивает вино со «Спрайтом».

После этого акции Coca-Cola Co, которой принадлежит бренд напитка, поднялись на ~4,5%, что эквивалентно $12,9 млрд.

Помните, как Роналду отодвинул бутылку «Кока-Кола» на Евро-2020, после чего акции компании упали на ~1.6%? Получается, аргентинец и здесь превзошел португальца…