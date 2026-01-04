  • Спортс
Алонсо про освистанного Винисиуса, не забивающего 18 матчей: «Бернабеу» будет ему аплодировать. Вини был и будет фундаментально важным для «Реала» игроком»

Хаби Алонсо: Винисиус фундаментально важен для «Реала».

Хаби Алонсо встал на защиту Винисиуса Жуниора, освистанного во время игры «Реала» с «Бетисом» (5:1).

«По моему мнению, Винисиус внес огромный вклад. На нем заработали желтую карточку, он действовал настойчиво – особенно мне понравилось, как он играл в первом тайме. Он ключевой футболист для нас. Впереди Суперкубок Испании, и он будет для нас очень важен.

Мы понимаем ситуацию. Винисиус – взрослый человек, мы тоже взрослые, и мы должны отвечать за себя. Мы хотим показать свой максимум. Винисиус был, есть и будет фундаментально важным для «Реала» игроком. Уверен, что «Бернабеу» будет ему аплодировать», – сказал главный тренер «Реала».

Винисиус не забивает 18 матчей. Последний гол был в первой половине октября

