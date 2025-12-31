🎥 За «Арсенал» в матче с «Виллой» болеет Дуа Липа. Звезда смотрела игру на арене
Дуа Липа опять пришла на футбол и забрала на себя все внимание болельщиков. Певица приехала на «Эмирейтс» на игру любимого «Арсенала» с «Астон Виллой» в 19-м туре Премьер-лиги.
Пока «канониры» сражались с командой Унаи Эмери, которой обидно уступили в начале месяца, звезда на трибунах фотографировалась с другими зрителями. Рядом с Дуа сидит ее молодой человек – актер Каллум Тернер, вы могли видеть его в серии фильмов «Фантастические твари».
Певице спорт близок: она уделяет большое внимание регулярным тренировкам и правильному питанию. В ее послужном списке есть даже открытые тренировки по пилатесу.
Весной 2025-го Дуа с трибун радовалась разгромной победе «Арсенала» над «Мадридом», она даже смогла заполучить фотку с Риккардо Калафьори.
