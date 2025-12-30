Аршавин прошелся по местам съемок «Теда Лассо». Ждем Андрея в «Ричмонде»?

«Тед Лассо» – один из главных спортивных сериалов последних лет . Сюжет разворачивается вокруг американского тренера, который приехал в Англию, где впервые в карьере возглавил футбольную команду.

Андрей Аршавин в Лондоне посетил матч «Арсенала» с «Брайтоном», а заодно прошелся по местам съемок сериала. Экс-игрок «канониров» поделился фотографиями из фан-шопа «Теда Лассо», подписав публикацию: «Believe🤫».

Мерч ФК «Ричмонда» у Аршавина уже есть.

Сейчас активно идет работа над четвертым сезоном «Теда Лассо», создатели обещают, что теперь у «Ричмонда» появится женская команда. Зарубежные фанаты уже ждут появления легенды «Зенита» в любимом сериале:

«Скоро выходит четвертый сезон сериала «Тед Лассо». В главной роли – Андрей Аршавин».

Аршавин в Лондоне успел песней поздравить «Арсенал» с зимними праздниками: пожелал фанатам экс-клуба победы в АПЛ.

Смотрели сериал? Как вам?