Ямаль шуткой развеселил Роналду на премии в Дубае. Ламин высоко отозвался о Криро

На церемонии Globe Soccer Awards в Дубае Ламин Ямаль взял сразу несколько наград – лучшему нападающему года, а также приз имени Диего Марадоны, отмечающий выдающийся футбольный талант. На премии испанцу также вручили награду лучшему молодому игроку Ла Лиги по итогам сезона-2024/25.

Когда юноша в очередной раз поднялся на сцену, у ведущих, кажется, закончились к звездочке вопросы. Тогда Ламину предложили рассказать, что, по его мнению, о нем должны знать болельщики.

Ямаль ответил шуткой: «Хочу, чтобы люди знали одну вещь: в моем доме босс– моя мама!»

Фраза Ламина развеселила сидящего в зале Криштиану Роналду.

Криро, которого на церемонии признали лучшим игроком на Ближнем Востоке, получил комплимент от Ламина:

«С кем из игроков я себя сравниваю? Думаю, что лучше ни с кем себя не сравнивать. Такие игроки, как Криштиану Роналду, добились высот, потому что хотели быть собой и прокладывать свой собственный путь. Того же хочу и я».

Мудро?