9

Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00

Сегодня пройдет церемония вручения наград Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards пройдет сегодня в Дубае и начнется в 18:00 по московскому времени.

На победу в номинации «Лучший игрок года» претендуют Усман Дембеле, Витинья (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

В номинации «Лучший тренер года» представлены Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).

За звание «Лучший игрок на Ближнем Востоке» поборются Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Номинанты на награду лучшему нападающему – Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Джуд Беллингем («Реал»), Витинья, Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

 На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль», «ПСЖ».

