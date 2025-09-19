Пауло Дибала и Поль Погба представили футбольную коллекцию Kith x adidas

Cпортивная эстетика и повседневный стиль — это все новая коллекция Kith x adidas.Новую коллекцию представили футболисты Поль Погба и Пауло Дибала.

В коллекции атлетичные куртки, длинные шорты, джинсовые жакеты, верхняя одежда со «змеиными» вставками и, конечно же, футболки, вдохновением для которых послужила форма Чемпионата мира 1998 года. Образы дополняют кепки, сумки и мячи, а также кроссовки Supernova Indoor 1998 года и Predator Sala 1994 года.