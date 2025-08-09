😍 Жиру = вечная красота. 38-летний Оливье оформил очередной шедевр

Бывает такое, что ничего не ждешь от футболиста, а он выдает что-то совершенно невероятное. Кто сразу приходит в голову? Оливье Жиру точно в топе «выдачи».

Экс-нападающий «Арсенала» и «Милана» все еще сияет на зеленых полях, причем на самом высоком уровне. Новый сезон Оливье проведет в «Лилле», и если вы думаете, что он там для «передачи опыта молодым», то очень сильно заблуждаетесь.

38-летний Оливье сотворил такое в товарищеском матче с «Вест Хэмом».