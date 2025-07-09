🤑 Из-за саги Нико Уильямса «МЮ» понял одну вещь: у «Барселоны» можно просить больше за Рэшфорда

Пресса уже отправила Нико Уильямса в «Барселону», в трансфере, похоже, не сомневались и друзья испанца из сборной. Но сделка не состоялась, вингер остался в Бильбао. Журналисты называют разные причины срыва перехода – винят и Хавьера Тебаса, и руководство «блауграны», и вечные проблемы клуба с регистрацией новичков.

«Барсе» все еще нужен вингер, пресса пишет о двух главных кандидатах: Луис Диас, за которым также охотится «Бавария», и Маркус Рэшфорд, оказавшийся ненужным «Манчестер Юнайтед».

После завершения аренды в «Астон Вилле» англичанин тренировался самостоятельно, даже успел заглянуть в Испанию, где нахваливал Ламина Ямаля . По данным The Athletic, на днях Маркус вернулся в Каррингтон, но работал один. В «Юнайтед» вингер почти наверняка не останется, его «десятку» уже официально отдали новичку Матеусу Кунье .

Кажется, сейчас самый очевидный вариант для продолжения карьеры Рэшфорда – «Барселона», но проблемой вновь могут стать финансы каталонцев. Наблюдая за трансферной сагой Нико Уильямса, на «Олд Траффорде» поняли, что «блауграна» в состоянии финансово обеспечить переход Маркуса.

Инсайдер Бен Джейкобс объясняет:

«Как мне видится ситуация, если «Барселона» сделает официальное предложение по Рэшфорду, «Юнайтед» ответит: «Вы были готовы заплатить за Нико Уильямса 58 млн, а мы просим 40 млн — это меньше. Должен быть трансфер за 40 млн, речь не идет об аренде».

Клубы могут договориться об аренде, но с обязательным выкупом. Как я понимаю, все же на этом отрезке трансферного окна «Манчестер Юнайтед» будет настаивать на продаже игрока за 40 млн фунтов и полноценном уходе Рэшфорда».

Журналист добавил, что Маркус, в отличие от Нико, готов подождать: англичанин хочет в «Барселону», ради перехода он наберется терпения.

Чем закончится трансферная сага Рэшфорда?