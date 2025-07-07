Кевин Мак Аллистер продлил соглашение с «Юнионом», защитник останется в Бельгии до июня 2026 года.

«Юнион» решил отобрать у «Бернли» награду за самые креативные анонсы в футболе . Имя Кевина, конечно, в первую очередь ассоциируется не с братом Алексиса Мак Аллистера, а с главным героем фильмов «Один дома».

Пресс-служба бельгийцев добавила своего игрока в знаменитую сцену, где семья Кевина из фильма узнает о пропаже парнишки.

Кевина, кстати, назвали в честь героя фильма. Об этом рассказал его брат Алексис:

«Да, его действительно назвали в честь Кевина Мак Аллистера из «Один дома». Однажды брат давал интервью, он был в гостиной, а мы слушали его на кухне. Когда его спросили, правда ли его назвали в честь персонажа, он ответил: «Нет, точно не знаю, но это вряд ли».

В этот момент рядом со мной сидела мама, и она сказала: «Да! Он получил такое имя из-за фильма!» Это было довольно весело, забавный момент. Когда ему было 16 лет он узнал, что получил имя из-за фильма».

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