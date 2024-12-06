Брата Алексиса Мак Аллистера зовут Кевин! Да, как героя «Один дома» – это не совпадение 🔥

Алексис Мак Аллистер родился в футбольной семье. Его отец делил поле с Марадоной в сборной, дядя играл за «Бока Хуниорс», но до национальной команды не дорос. Старшие братья Алексиса тоже футболисты – 27-летний Кевин выступает за «Юнион», а 29-летний Франсис за «Архентинос».

Младший Мак Аллистер заглянул на подкаст к Гари Линекеру. Игрок «Ливерпуля» рассказал, что Кевина назвали в честь главного героя серии фильмов «Один дома» – культовой рождественской картины. Вот только аргентинский Кевин Мак Аллистер об этом факте долгое время не знал.

«Да, его действительно назвали в честь Кевина Мак Аллистера из «Один дома». Однажды брат давал интервью, он был в гостиной, а мы слушали его на кухне. Когда его спросили, правда ли его назвали в честь персонажа, он ответил: «Нет, точно не знаю, но это вряд ли».

В этот момент рядом со мной сидела мама, и она сказала: «Да! Он получил такое имя из-за фильма!» Это было довольно весело, забавный момент. Когда ему было 16 лет он узнал, что получил имя из-за фильма», – с улыбкой рассказал Алексис.

«Можно узнать и о вещах похуже», – пошутил Гари.

Кевин и Алексис успели пересечься на футбольном поле, когда на «Энфилд» в рамках Лиги Европы приехал «Юнион». Тогда сильнее оказалась команда младшего Мак Аллистера.

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