🤓 Не думали, что «Бернли» покупает игроков лишь для того, чтобы выпускать такие видео?
Наверное, даже трансфер Криштиану Роналду будет не так важен, как его анонс в твиттере. Такое возможно лишь в одном клубе – «Бернли».
Кайл Уокер возвращается в АПЛ, как и его новая команда.
«Привет, это то, что вы ищите?» – поет Лайонел Ричи в новой версии легендарной песни.
Фанаты в восторге.
💭 «Никто в АПЛ в этом с ними не сравнится».
💭 «Не могу решить, это просто великолепно или полный кринж?»
💭 «Не знаю, что лучше, видео с объявлением или подписание».
💭 «Повысьте автору зарплату!»
💭 «Короли анонсов».