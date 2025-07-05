🤓 Не думали, что «Бернли» покупает игроков лишь для того, чтобы выпускать такие видео?

Наверное, даже трансфер Криштиану Роналду будет не так важен, как его анонс в твиттере. Такое возможно лишь в одном клубе – «Бернли».

Кайл Уокер возвращается в АПЛ, как и его новая команда.

«Привет, это то, что вы ищите?» – поет Лайонел Ричи в новой версии легендарной песни.

Фанаты в восторге.

💭 «Никто в АПЛ в этом с ними не сравнится».

💭 «Не могу решить, это просто великолепно или полный кринж?»

💭 «Не знаю, что лучше, видео с объявлением или подписание».

💭 «Повысьте автору зарплату!»

💭 «Короли анонсов».