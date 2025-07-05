2 мин.

Вспоминаем составы «ПСЖ» и «Баварии» на финал ЛЧ-2020. Мюнхенцы стоили дороже парижан 🤯

78

Главная вывеска четвертьфинала КЧМ – встреча «ПСЖ» и «Баварии», в последний раз команды играли 26 ноября 2024-го в рамках пятого тура лигового этапа ЛЧ. Тогда мюнхенцы победили со счетом 1:0: на 38-й минуте Ким Мин Чжэ забил после ошибки Матвея Сафонова, с 57-й минуты парижане остались в меньшинстве после удаления Усмана Дембеле.

Главной встречей команд за последние годы стал финал ЛЧ-2020, в том матче «Бавария» тоже победила со счетом 1:0, помог гол экс-игрока «ПСЖ» Кингсли Комана. Портал Transfermarkt решил напомнить стартовые составы соперников на игру пятилетней давности. 

«Бавария»

Суммарная стоимость стартового состава мюнхенцев на финал ЛЧ-2020 Transfermarkt оценивал в 523 млн евро. Из футболистов, вышедший на игру с первых минут, команду покинули четверо: Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара, Давид Алаба и Джером Боатенг. А Ханси Флик теперь тренирует в «Барселоне».

«ПСЖ»

У парижан ситуация обратная – состав изменился существенно: из команды, вышедшей на финал ЛЧ, в «ПСЖ» остались только Преснель Кимпембе и Маркиньос. А Томаса Тухеля, который после Парижа и в Мюнхене успел поработать, сменил Луис Энрике. Тот стартовый состав Transfermarkt оценивал в 513 млн евро.

Любопытно, что суммарная рыночная стоимость всей команды «Баварии» превышала стоимость всех игроков «ПСЖ» на 128 млн евро: 929 млн евро у мюнхенцев и 801 млн евро у парижан.

Даже с осенней встречи команд изменилось многое, «ПСЖ» подходит к матчу в статусе лучшей команды Европы и точно попытается взять реванш.

Кто окажется сильнее в этой встрече? 

🤑 Самые дорогие игроки четвертьфинала КЧМ. В топ-10 – пять футболистов «Мадрида»

logoДжером Боатенг
logoПреснель Кимпембе
logoМаркиньос
logoНеймар
logoАнхель Ди Мария
logoЛеандро Паредес
logoХуан Бернат
logoТило Керер
logoТиаго Силва
logoКейлор Навас
logoТомас Тухель
logoРоберт Левандовски
logoКингсли Коман
logoСерж Гнабри
logoТомас Мюллер
logoТиаго Алькантара
logoЛеон Горетцка
logoАльфонсо Дэвис
logoДавид Алаба
logoЙозуа Киммих
logoМануэль Нойер
logoХанс-Дитер Флик
Клубы
logoБавария
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoчемпионат мира среди клубов