Вспоминаем составы «ПСЖ» и «Баварии» на финал ЛЧ-2020. Мюнхенцы стоили дороже парижан 🤯

Главная вывеска четвертьфинала КЧМ – встреча «ПСЖ» и «Баварии», в последний раз команды играли 26 ноября 2024-го в рамках пятого тура лигового этапа ЛЧ. Тогда мюнхенцы победили со счетом 1:0: на 38-й минуте Ким Мин Чжэ забил после ошибки Матвея Сафонова , с 57-й минуты парижане остались в меньшинстве после удаления Усмана Дембеле.

Главной встречей команд за последние годы стал финал ЛЧ-2020, в том матче «Бавария» тоже победила со счетом 1:0, помог гол экс-игрока «ПСЖ» Кингсли Комана. Портал Transfermarkt решил напомнить стартовые составы соперников на игру пятилетней давности.

«Бавария»

Суммарная стоимость стартового состава мюнхенцев на финал ЛЧ-2020 Transfermarkt оценивал в 523 млн евро. Из футболистов, вышедший на игру с первых минут, команду покинули четверо: Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара, Давид Алаба и Джером Боатенг. А Ханси Флик теперь тренирует в «Барселоне».

«ПСЖ»

У парижан ситуация обратная – состав изменился существенно: из команды, вышедшей на финал ЛЧ, в «ПСЖ» остались только Преснель Кимпембе и Маркиньос. А Томаса Тухеля, который после Парижа и в Мюнхене успел поработать, сменил Луис Энрике. Тот стартовый состав Transfermarkt оценивал в 513 млн евро.

Любопытно, что суммарная рыночная стоимость всей команды «Баварии» превышала стоимость всех игроков «ПСЖ» на 128 млн евро: 929 млн евро у мюнхенцев и 801 млн евро у парижан.

Даже с осенней встречи команд изменилось многое, «ПСЖ» подходит к матчу в статусе лучшей команды Европы и точно попытается взять реванш.

Кто окажется сильнее в этой встрече?

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