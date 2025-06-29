Сколько заработали все участники КЧМ? «Окленд» закрыл бюджет на 7 лет, «Челси» получил больше, чем за победу в ЛК 🤯

Групповой этап чемпионата мира среди клубов позади, вовсю идет 1/8 турнира, а значит, 741 млн долларов из миллиарда, составляющего призовой фонд соревнования, распределены. Как пишет The Athletic, большую часть средств получили европейские клубы.

Журналисты подсчитали, сколько успели заработать участники КЧМ после завершения группового этапа. В сумму включены выплаты за само участие в турнире, бонус за результаты, а также за выход в 1/8 турнира. Как пишет The Athletic, сумма выплат, которую получили команды, зависит от рейтинга клубов, а также от их коммерческой привлекательности.

Пока больше всех заработал «Ман Сити» – 51,7 млн долларов, «горожане» победили во всех трех матчах группового этапа и вышли в плей-офф с первой строчки. У «Мадрида», занявшего второе место, две победы и одна ничья, результат принес в клубный бюджет 48,4 млн долларов.

На третьем месте «Бавария», заработавшая чуть больше 45-ти млн долларов. А меньше всех выручил полупрофессиональный «Окленд Сити», с которым мюнхенцы в первом туре разобрались со счетом 10:0. Для новозеландцев заработанные 4,6 млн долларов – это бюджет команды на семь лет вперед!

Сколько заработали участники КЧМ после группового этапа:

Победитель КЧМ может заработать еще 74,1 млн долларов. «Челси», например, уже получил больше, чем за победу в Лиге конференций.

Солидно?

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